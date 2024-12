Le nouvel enduit lissant-garnissant AIRSPRAY® F ICE de TOUPRET sublime les peintures avec son effet glacé

Un enduit polyvalent pour des finitions parfaites sur tous les chantiers en intérieur

Le nouvel enduit TOUPRET AIRSPRAY® F ICE permet d'obtenir une finition unique, très soignée sur des supports bruts ou peints, qu'ils soient neufs, rénovés ou révisés : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints, tous types d'enduits, ciment, béton.

Il offre également un bon pouvoir couvrant et peut être appliqué en épaisseur jusqu'à 3 mm, puis recouvert par tous types de peintures et de revêtements muraux. Il sublime la peinture et est idéal pour des peintures brillantes ou des laques mates.

Un enduit qui offre gain de temps et confort d’application

De couleur blanche, AIRSPRAY® F ICE peut être appliqué avec toutes les machines Airless à piston offrant un débit libre minimum de 5 L/MIN et utilisant des buses de tailles de plus de 5.31. Grâce à sa bonne capacité de rétention, les reprises se font sans arrachement, assurant une application confortable. Sa formulation à base de charges fines de carbonates de calcium garantit un confort d’application optimal et une excellente adhérence.

Prêt à l’emploi, son mode d’application offre un gain de temps sur chantier et de productivité. Cet enduit permet un redoublement rapide sur plaques de plâtre. La mise en peinture avec tous types de peintures est possible après 24 à 48 heures. Il nécessite très peu de ponçage. L'enduit AIRSPRAY® F ICE, fabriqué en France est disponible en seaux de 25 kg.

« Nous avons développé cet enduit avec l'objectif de répondre aux besoins des professionnels à la recherche d'un produit à la fois polyvalent et performant. Sa capacité à garnir et à offrir une finition ultra lisse est le fruit d'une recherche approfondie, non seulement sur sa formulation, mais aussi sur la technique d'application, permettant d'obtenir une surface douce au toucher et cet effet glacé » Laurent MOHR, Directeur Service Technique et Formation TOUPRET.

