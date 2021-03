Le tunnel d’infiltration Sebico permet la distribution et l’infiltration des eaux usées traitées. Il s’installe en aval d’une microstation, d’un filtre compact ou d’un filtre à sable drainé. Les kits Sebico sont composés de plusieurs tunnels et des accessoires nécessaires selon le besoin. Ils permettent d’obtenir une aire d’infiltration optimisée en fonction de la perméabilité du sol. Économiques et performants, ils sont une alternative aux tranchées d’infiltration traditionnelles.

Ces tunnels sont vendus en kits à poser.

Ils permettent une grande capacité d’infiltration pour un faible coût d’utilisation et nécessitant peu d’entretien.



Les eaux usées traitées sont envoyées vers les tunnels par alimentation gravitaire ou sous pression. Le flux lissé dans les tunnels permet une infiltration rapide des eaux usées traitées. Chaque tunnel dispose d’une surface d’infiltration au plan de 0.936 m². Le fond de fouille n’est pas recouvert de granulat pour augmenter la surface active d’infiltration et éviter le masquage. L’eau usée traitée à infiltrer est directement en contact avec le sol. Le tunnel est posé dans une zone propice à l’infiltration. De plus, la surface de contact et un apport d’oxygène dans les tunnels via la circulation d’air augmentent et favorisent la dégradation de la matière organique résiduelle en sortie de traitement. L’infiltration de l’eau usée traitée est principalement verticale et latérale pour pallier l’évolution de la perméabilité.



Ils peuvent être installés pour l’infiltration des eaux usées traitées d’une microstation, d’un filtre compact ou d’un filtre à sable drainé.



Pour information, les articles 11 et 12 de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié en 2012 imposent l’infiltration des eaux usées traitées à la parcelle si les conditions de perméabilité le permettent.