Terminal anti-neige et anti-glace avec faibles pertes de charges

Deux siphons en bas de colonne permettent d’ évacuer la condensation et l’eau de pluie des deux conduits.

Montage facile et temps de pose réduit , livré en kit complet (joints étanches incorporés et piètement réglables) sur le chantier dans l’ordre d’installation, la colonne complète s’installe par emboîtement et vis de verrouillage en un temps optimal ;

