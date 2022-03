Une documentation claire et pertinente pour améliorer la planification de vos ascenseurs

La planification et la conception d'un ascenseur nécessitent non seulement un haut niveau de précision et de minutie, mais aussi la création d'un grand nombre de documents de référence. Afin de mettre en place un processus fluide, garantissant à toutes les personnes concernées un accès aux informations qui leur sont utiles, vous devez disposer de plans, de cahiers des charges et d’informations complémentaires pouvant être incorporés à vos projets et partagés avec votre client.

Lors de la conception d'un ascenseur, il est important d'avoir une vue d'ensemble. L'une des façons d'y parvenir est de vous assurer que vous disposez d'un niveau de détail adéquat et d'informations exactes en temps voulu. C'est pourquoi Schindler a créé Schindler Digital Plan. Cet outil en ligne vous permet de générer la documentation et les plans de vos ascenseurs et de vos escalators, et ce de manière simple et efficace.

L’outil qui vous simplifie la vie

Schindler Digital Plan est composé de trois modules : Planification, Conception et Project Cloud.



Après une analyse simple et rapide du trafic de votre projet, le module de Planification vous permet de sélectionner un ascenseur parmi les modèles recommandés par Schindler et de prendre connaissance de toutes les dimensions critiques pour la conception de votre bâtiment.



Le module de Conception permet de visualiser l'intérieur de votre ascenseur, de choisir des options et des fonctionnalités et de télécharger les spécifications de conception de l’appareil.



Le Project Cloud permet d’archiver vos projets afin de les consulter plus tard, de télécharger la documentation propre à votre ascenseur et de solliciter une proposition ou une consultation auprès de Schindler.



Cet outil multiplie les façons de créer et de télécharger des documents et des plans à incorporer aux différentes phases de votre projet.



Jetons un œil sur les opportunités qu’offre Schindler Digital Plan.

Visualisez votre projet grâce aux plans numériques et d’implantation

Les plans constituent un élément essentiel de tout projet de construction, et la conception d'ascenseurs n’échappe pas à la règle. Grâce à Schindler Digital Plan, vous disposez de livrables pour les logiciels CAO 2D et BIM.

Les plans CAO en 2D sont des éléments essentiels et bien connus du monde de la construction et ce depuis de nombreuses années. Nous allons donc nous intéresser de plus près aux avantages qu'offre le BIM. Très vite, il s’est imposé en tant que norme au sein de l’industrie pour toutes les phases de construction - de la planification et la conception à la coordination et la gestion des projets.

Le BIM (Building Information Modelling) est un processus intelligent basé sur la modélisation 3D. Il met à disposition des outils et des informations tout au long du cycle de vie d'un projet : conception, installation, exploitation et maintenance. Il offre de nombreux avantages aux architectes et aux ingénieurs, ainsi qu'aux entrepreneurs et aux gestionnaires de projets et de bâtiments.



Le BIM facilite la prise en compte de produits et de conceptions alternatives (Optioneering), tout en améliorant les capacités de prévision et la gestion des coûts lors des phases de planification et de construction. Le BIM permet de fluidifier la coordination sur le chantier et de limiter le nombre d'erreurs dues à des incohérences au niveau des données.



Les modèles BIM permettent d’accélérer la validation de vos conceptions et de réduire vos délais de préfabrication. Qui plus est, l'interaction entre les équipements liés aux ascenseurs et escaliers mécaniques et le reste du bâtiment est définie dès le début de la phase de conception, permettant ainsi d'éviter des erreurs coûteuses.



En tant que leader de la technologie des ascenseurs et des escaliers mécaniques, Schindler a su intégrer le BIM à Schindler Digital Plan, pour une planification optimisée de nos ascenseurs et escalators. (Si vous ne disposez pas d'un logiciel BIM, vous pourrez tout de même visualiser ces modèles grâce à la version Viewer).



Puisque les ascenseurs sont souvent installés à un stade avancé du projet, il est important que leurs documents de conception soient faciles à intégrer au plan d'ensemble existant. C'est exactement ce que permettent les fichiers BIM de Schindler Digital Plan. Grâce à la complexité réduite de nos modèles, leurs fichiers deviennent plus faciles et rapides à télécharger et à exploiter. Qui plus est, ils contiennent toutes les propriétés de chaque composant, l'emplacement de la salle des machines, les dimensions du puits et les exigences en matière de dégagement (par exemple, l'espace libre à laisser autour du contrôleur). Cela vous aidera à déterminer l'espace que prendra l'ascenseur et à identifier les différentes interfaces au sein du bâtiment.

Des documents qui mettent tout le monde d’accord

Une fois votre modèle d'ascenseur choisi et personnalisé, cap sur le Project Cloud pour télécharger le cahier des charges complet.



Voici le type de résultat qui vous sera présenté :

Tout d'abord, vous disposez d’une vue d’ensemble du produit : le modèle d'ascenseur et son cahier des charges complet, dimensions incluses.

Vous bénéficiez également de toutes les données sur vos choix de conception, y compris une visualisation de l'ascenseur. Les matériaux, les options, les caractéristiques, etc. sont également inclus.

Enfin, vous disposez d'une description détaillée des travaux requis pour l'installation de l'ascenseur. Elle inclut notamment la répartition des tâches à effectuer au cours du processus de construction.



Toutes ces informations sont utiles pour de nombreuses raisons. Elles faciliteront vos échanges avec le client et les autres parties prenantes du projet, puisque vous pourrez facilement leur montrer le résultat de la phase de conception. Elles sont également très utiles pour vos futurs échanges avec Schindler. La documentation constitue la base de tout futur échange avec un spécialiste ou un agent commercial.

Améliorez votre processus d'appel d'offres

Un autre avantage de la documentation fournie par Schindler Digital Plan : elle peut servir de référence lors des appels d'offres. Certains projets, notamment ceux menés par des municipalités ou autres institutions publiques, nécessitent un appel d'offres ouvert. Grâce aux données fournies par notre outil, il est facile de créer un cahier des charges qui précise, par exemple, les dimensions de l’installation, afin de définir tous les éléments qui devront être inclus dans les offres.



Même dans le cadre d'un appel d'offres ouvert, vous pouvez prendre une longueur d'avance en utilisant l'outil Schindler Digital Plan afin d'obtenir toutes les informations nécessaires le plus rapidement possible.

Optimisez la documentation de vos projets : Project Cloud - Tout y est

Tout ce que vous créez dans Schindler Digital Plan sera ensuite accessible depuis un emplacement central : votre Project Cloud. Vous pouvez y enregistrer plusieurs projets, et même y stocker vos plans personnels et les documents liés à vos projets. Enfin, vous pouvez télécharger des documents et générer des plans depuis ce même emplacement.



Si vous souhaitez contacter Schindler afin de solliciter une consultation ou une proposition pour votre ascenseur, vous pouvez le faire directement via le Project Cloud.

Une fois que vous aurez sollicité une proposition ou une consultation, vous serez directement mis en relation avec un agent commercial local qui connaît bien votre région et votre marché. Une fois prête, la proposition sera disponible directement via votre Project Cloud personnel. Chaque étape étant effectuée directement depuis notre outil, le délai d'exécution est raccourci et les transitions sont plus fluides.