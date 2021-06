AirCloud Home est la nouvelle application créée par Hitachi pour piloter à distance, via son smartphone ou sa tablette, sa pompe à chaleur air/air mono-split ou multi-splits. Compatible avec toutes les unités intérieures Hitachi du Résidentiel et Petit Tertiaire, elle fonctionne sur Android et iOS. L’interface conviviale intègre 3 fonctions exclusives, pour rendre le confort à la maison plus connecté, fiable et efficace : commande vocale, géorepérage et contrôle des consommations énergétiques.

Des fonctionnalités pensées pour optimiser le confort

Chaque foyer est différent et airCloud Home s'intègre à tous les styles de vie. Elle permet de contrôler un nombre illimité de maisons, et autant de climatiseurs Hitachi que désiré, via une interface graphique et intuitive. Jusqu'à 20 unités de climatisation et de chauffage Hitachi peuvent être contrôlées. Avec airCloud Home, les propriétaires ont une liberté de contrôle de leur confort intérieur, depuis chez eux, ou en déplacement, très facilement.



La commande vocale

La nouvelle application airCloud Home Hitachi est entièrement compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant. Elle offre ainsi la possibilité de piloter son habitat à la voix, grâce à une enceinte connectée, via Google Home ou Alexa d’Amazon. Cette fonction permet de modifier la température par commande vocale, en gardant les mains libres pour d’autres occupations.



Le géorepérage

Cette fonction permet à l’utilisateur d’adapter le fonctionnement de son installation à ses déplacements. Le démarrage ou l’arrêt des unités intérieures se fait ainsi automatiquement, au rythme des allées et venues, et selon l’emplacement des occupants, grâce au service de localisation de smartphone, entre 500 m et 10 km autour de la maison. Cette fonction permet à l’utilisateur, à son arrivée chez lui, de trouver son climatiseur en fonctionnement pour lui réserver un accueil agréable, à la température de son choix. Et à son départ, son climatiseur s’arrête tout seul ou se règle à une température inférieure prédéfinie, pour lui faire réaliser des économies.



Le contrôle des consommations énergétiques

L’application airCloud Home offre un contrôle accru de l’efficacité de son système. Elle proposera, à partir de cet automne, un suivi des consommations de ses unités intérieures et donc une meilleure maîtrise de son budget.

Les estimations des dépenses journalières, hebdomadaires, mensuelles et/ou annuelles sont consultables. Pour éviter une consommation excessive, il est également possible de définir un plafond des dépenses, et de recevoir des notifications lorsque sa consommation se rapproche de la limite fixée.

Facile à installer et utiliser

L’application airCloud Home a été conçue pour être très rapide à installer. Pour l’utiliser, il suffit de connecter le climatiseur Hitachi au cloud par le biais du réseau sans fil. Le routeur doit simplement être compatible avec une bande de 2,4 GHz. La fonction de reconnaissance du QR code permet d’associer l’application à l’unité intérieure en un instant.



En fonction du modèle de climatiseur, l’installation d’un adaptateur airCloud discret (disponible en tant qu’accessoire) peut s’avérer nécessaire.



La prise en main d’airCloud Home est aussi très simple. Après avoir créé un compte en ligne, avec un nombre très limité de données à caractère personnel, protégées par des normes de sécurité très strictes, la configuration se fait en quelques étapes seulement. L’interface utilisateur est plus intuitive, attrayante et pratique qu’une télécommande classique. L’utilisateur peut définir le meilleur fonctionnement en fonction de ses routines journalières et tout éteindre s’il le souhaite à l’aide d’un seul bouton. Il peut aussi activer à distance, en son absence, le mode FrostWash, pour un traitement efficace de l’air intérieur.

