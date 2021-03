En partenariat avec BASSO TP et CELESTIN MATERIAUX. Pour répondre aux besoins de rénovation et d’extension du Camping des Favards, Nathalie Perez, la gérante, a choisi de faire confiance au Kingspan BioDisc®.

Le camping des favards est situé à Violès commune du département du Vaucluse (84) au pied du géant de Provence le Mont Ventoux. C’est un domaine viticole qui s’étend sur 25 Ha des côtes du Rhône village Plan de Dieu. Respectueux de l’environnement, le camping des Favards s’engage dans une culture agricole biologique.

Le défi

Engagée dans un plan de développement durable, Nathalie Perez, la gérante, a choisi de faire confiance au Kingspan BioDisc® pour l’extension de son camping. Ainsi, sa propriété dispose de l’installation nécessaire pour garder une mainmise sur le traitement des eaux usées. Le domaine est dès lors capable de faire face à une concurrence acharnée. Cette station d’épuration se distingue grâce à ses qualités épuratoires, à la faible emprise au sol, des matériaux utilisés et à ses coûts d’exploitation maîtrisés.

« Pour les besoins d’extension et de rénovation de son système de traitement des eaux usées, nous lui avons sélectionné le BioDisc® parmi nos technologies afin de mieux appréhender les variations de charges entrantes saisonnières. » Natalie Perez, la gérante du camping

La solution

Nous avons installé cette unité de traitement des eaux usées pour répondre aux besoins de rénovation et d’extension du camping. Si vous recherchez la meilleure solution adaptée à votre propriété, nous avons de différents produits d’assainissement des eaux usées pouvant répondre à vos attentes. Nous disposons d’une micro-station d’assainissement non collectif et aussi une solution de traitement biologique unique.

Ce projet a été soutenu par le bureau d’étude de conception MANEXI, le bureau d’étude hydrogéologique HYDROSOL ainsi que par notre partenaire distributeur Celestin groupe Samse et par l'entreprise BASSO TP. L’installation s’est terminée le 16 juillet 2020.

