Une rénovation peut-elle être HEUREUSE, CONFIANTE et DÉSIRABLE ?

Découvrez comment rendre la rénovation de votre habitat non seulement nécessaire, mais aussi désirable et épanouissante grâce à la "rénovation heureuse". Notre discussion avec des experts explore les enjeux, les solutions et les bénéfices d'une rénovation qui allie confort, performance énergétique et adaptation au changement climatique.

Échange avec : Laurent ARNAUD, Chef du département Bâtiments Durables, CEREMA

Olivier SERVANT, Directeur Saint-Gobain Solution France

Philippe PELLETIER, Président, Plan Bâtiment Durable

Amandine MARTINET, journaliste, Construction 21 Pour en savoir plus exit_to_app