Économie circulaire : comment ECOMAISON transforme les déchets en ressources ?

ECOMAISON fondée il y a 12 ans, est un éco-organisme à but non lucratif spécialisé dans la gestion des déchets d’ameublement, de bricolage, de jardinage et de jouets. Avec l'agrément de l'État, ECOMAISON prélève une éco-participation sur chaque produit neuf mis sur le marché, permettant ainsi de financer des initiatives de collecte, réemploi et recyclage à l'échelle nationale. Échange avec Éric WEISMAN, directeur du développement des filières agréées, ECOMAISON.