Avec COREtec® STONE CERATOUCH, vous optez pour un sol naturel, facile à poser. Vous êtes sur le point de transformer votre habitation ou vous venez d’acheter une maison qui nécessite encore quelques travaux ? Dans ce cas, vous voudrez sans doute également vous attaquer aux sols.

Aspect d’un carrelage céramique

COREtec® STONE CERATOUCH est un revêtement de sol dur multicouches qui associe la résistance, l’aspect et le toucher d’un carrelage céramique à la facilité de pose d’un sol COREtec®. L’effet mat, les joints fins et la structure en relief donnent aux carreaux un aspect naturel. Je parie que vos amis et vos proches ne remarqueront pas qu’il ne s’agit pas d’un sol en pierre véritable ? Vous pensez à un style bien précis pour votre habitation neuve ou rénovée ? Dans la collection, vous trouverez pour chaque intérieur un design approprié.



Outre l’aspect, le sol possède, grâce à la technologie CERAGUARD®, les qualités d’un carreau en céramique. La couche de protection supérieure thermique qui résiste aux taches, aux rayures et aux impacts offre une résistance aux rayures qui équivaut au moins à celle d’un carrelage en céramique. Pendant les travaux, fini de jurer contre les carreaux cassés, puisque les sols de CERATOUCH sont beaucoup moins fragiles que des carrelages en pierre véritables. Ils procurent en outre une sensation de chaleur beaucoup plus grande ; donc adieu aux pieds froids lorsqu’on se promène dans la maison. Les couches de vinyle favorisent aussi l’isolation sonore, garantissent confort et douceur ainsi qu’une stabilité accrue. Ainsi, les sols conservent toujours leur aspect d’origine et résistent efficacement à l’enthousiasme des animaux domestiques et des enfants.

Également pour les locaux humides

Le sol est pourvu d’une sous-couche en liège intégrée durable qui offre une protection naturelle contre la moisissure. Mieux encore, grâce à cette couche, vous ne devez pas égaliser le sol ou le support existant. Vous gagnez ainsi beaucoup de temps lors de vos travaux de rénovation. La pose même se fait rapidement et simplement, aucune colle ni aucun ciment n’étant nécessaire. Vous posez en effet le revêtement au moyen d’un système à clipser très pratique.



Après la pose du revêtement de sol, vous ne devez pas attendre pour effectuer le reste des transformations, puisque vous pouvez immédiatement marcher dessus. Et si auparavant, vous deviez tenir compte de la pièce dans laquelle vous posiez le sol, vous avez désormais beaucoup plus de liberté de choix. Vous souhaitez par exemple commencer par la cuisine ou la salle de bains ? Ces sols conviennent parfaitement aux locaux où l’eau est fréquemment utilisée, car ils sont à 100 % étanches et très faciles à entretenir.

Crédit photos : CORETEC FLOORS

