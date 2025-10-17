Pour obtenir une information de la part de la marque « MyParquet.com », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

MyParquet.com est né d'une envie d'apporter au milieu traditionnel du parquet un coup de fouet. En effet, il y a peu d'enseignes nationales or grandes surfaces de bricolage qui distribuent du parquet.

Ces grandes surfaces sont très mal positionnées concernant les accessoires et produits d'entretiens. C'est là que MyParquet rentre en jeu, avec des articles de haute qualité à des tarifs raisonnables.

Notre simple et unique objectif : faire profiter nos clients de notre volume d'achat auprès des grands fabricants français et européens.

Nous reprenons également tous les standards d'un site e-commerce sérieux : paiement sécurisé, livraison rapide sur chantier ou plateforme logistique partenaire ou dans votre entrepôt si vous souhaitez devenir partenaire/distributeur de nos produits exclusifs.



Les différents sévices proposés par Myparquet sont les suivant s :