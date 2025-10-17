ConnexionS'abonner
MyParquet.com

4 boulevard de la Bastille
75012 Paris
France
Site web de la marque

MyParquet.com est né d'une envie d'apporter au milieu traditionnel du parquet un coup de fouet. En effet, il y a peu d'enseignes nationales or grandes surfaces de bricolage qui distribuent du parquet.

Ces grandes surfaces sont très mal positionnées concernant les accessoires et produits d'entretiens. C'est là que MyParquet rentre en jeu, avec des articles de haute qualité à des tarifs raisonnables.

Notre simple et unique objectif : faire profiter nos clients de notre volume d'achat auprès des grands fabricants français et européens.

Nous reprenons également tous les standards d'un site e-commerce sérieux : paiement sécurisé, livraison rapide sur chantier ou plateforme logistique partenaire ou dans votre entrepôt si vous souhaitez devenir partenaire/distributeur de nos produits exclusifs.


Les différents sévices proposés par Myparquet sont les suivants : 

  • POSE PARQUET
  • FINITION PARQUET
  • ENTRETIEN PARQUET
  • ENTRETIEN BOIS EXTÉRIEUR
  • PARQUETS
  • CONSEILS D'ENTRETIEN
     

