ConnexionS'abonner
Fermer
COREtec - Batiweb

COREtec

64 Avenue des Bruyères
69150 Décines-Charpieu
France
Site web de la marque

Nous sommes des penseurs, faiseurs, innovateurs et perturbateurs.

Un seul et unique but était à l’origine de notre recherche d'un nouveau type de sol : toucher le corps, l’esprit et les sens.

Nous nous sommes accrochés à ce rêve qui nous a permis de créer une catégorie surprenante de revêtements de sol. Nous sommes férus de style, attirés par la technologie et constamment à la recherche de la simplicité juste et bonne.

Notre passion ? Offrir des revêtements de sol qui matérialisent les rêves de design les plus fous et qui résistent à la vie de tous les jours, des revêtements qui offrent une expérience exceptionnelle.

Nous portons l’authenticité dans le coeur.

WE ARE COREtec.

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.