VEKA, au cœur des tendances : entre pluralité d’innovations produits, nouvelle offre couleurs et fenêtre bas-carbone

VEKA AluConnect : un concept breveté conjuguant excellence énergétique du PVC et finition aluminium

Dévoilé pour la première fois en Allemagne en début d’année, le concept VEKA AluConnect démontre la capacité du Groupe VEKA à innover et à se réinventer. VEKA AluConnect, c’est une solution mixte PVC - alu, combinant les atouts de chaque matériau. Nominé aux Trophées de l’Innovation Batimat, ce nouveau concept combine un noyau PVC avec un profilé extérieur aluminium, grâce à un principe unique de jonction entre ces deux matériaux d’excellence.

L’ambition de VEKA est de proposer une solution réunissant le meilleur des deux matériaux : les performances inégalées du PVC avec la finition spécifique de l’aluminium ; le tout sur des profilés livrés pré assemblés (PVC et aluminium) pour une fabrication aisée sur une ligne PVC.

Précisons que l’alliance du PVC à l’aluminium supprime la nécessité d’ajouter des renforts acier dans les ouvrants, augmentant ainsi les capacités dimensionnelles de la menuiserie qui peut alors atteindre 2,6 mètres par vantail sans renfort.

VEKA AluConnect convainc également par ses performances remarquables sur le plan thermique, pour une efficacité énergétique et un confort accrus. Ainsi, les profilés de 82 mm d’épaisseur, adaptés à tous les types de vitrage, affichent un U w allant jusqu’à 0,77 W/(m2.K).

Solution brevetée, VEKA AluConnect s’impose aussi par son excellente isolation acoustique (R w jusqu’à 46 dB), garante d’un intérieur calme et paisible, même en environnement exposé.

Côté design, des lignes fines et modernes rehaussent l'esthétique des bâtiments tout en autorisant de grandes dimensions. En termes de finition couleurs, les possibilités de personnalisation de VEKA AluConnect s’avèrent presque infinies, avec une gamme de teintes standards comprenant pas moins de 20 couleurs soigneusement sélectionnées; labicolorationenplus(pouruneparfaiteharmonietantextérieure qu’intérieure).

Si la durabilité et la stabilité structurelle sont assurées grâce à la combinaison de l’aluminium et du PVC, le laquage des profilés selon la classe 2 Qualicoat se veut particulièrement résistant aux intempéries et inscrit, de facto, la menuiserie VEKA AluConnect dans la longévité.

Côté fabricant, VEKA AluConnect présente l’intérêt d’une production identique à celle d’une menuiserie PVC traditionnelle (fenêtre, porte-fenêtre ou porte d’entrée). Ainsi, les profilés 82 mm sont livrés avec les deux matériaux déjà assemblés.

Gamme 70 mm VEKA : l'innovation continue

Éprouvée et compétitive, la gamme 70 mm VEKA est adaptée aux contraintes industrielles des fabricants et offre des performances optimales. Trois designs sont disponibles : SOFTLINE 70, SWINGLINE 70 et KIETISLINE 78, afin de proposer un choix étoffé selon l’architecture et l'esthétique désirées. VEKA n'a de cesse de maintenir cette gamme compétitive, à la fois sur le plan technique, esthétique et environnemental. Plusieurs innovations, issues des derniers développements du bureau d'étude VEKA en France, sont ainsi présentées sur BATIMAT.

Le design au cœur de la gamme 70 mm VEKA

Les parcloses sont des profilés techniques qui maintiennent le vitrage et qui permettent aussi de personnaliser le style de la fenêtre de façon subtile. Les trois nouvelles parcloses cubiques VEKA sont désormais disponibles et compatibles avec la gamme 70 mm VEKA (épaisseur de vitrage de 28, 32 et 36 mm) et le coulissant VEKASLIDE Hi-5 (épaisseur de vitrage de 24, 28 et 32 mm). Elles apportent un style droit et épuré qui saura répondre par exemple à des créations modernes, où un certain minimalisme est recherché.

Bien évidemment, la couleur participe pleinement à l'esthétique de la menuiserie et à son intégration dans l'ensemble du bâtiment. Avec sa nouvelle offre DECOR IN COLOR disponible à partir du 1er janvier 2025, VEKA offre un large choix de finitions et de coloris, dont certaines exclusives, pour créer de projets architecturaux uniques.



Côté efficacité énergétique, les dernières innovations VEKA garantissent des performances thermiques exceptionnelles, avec un U w de 1,2 W/(m2.K), en blanc comme en couleur, avec la ligne de profilés KIETISLINE 78 et en double vitrage. La solution VISION XXL by VEKA permet également de concevoir des baies avec les profilés de la gamme 70 mm sans se préoccuper des contraintes dimensionnelles liées aux exigences techniques.

Des dimensions supérieures de 20 % et un gain de 4 % d’apport solaire (S w ) et lumineux (TL w ) constituent ainsi de réels atouts sur le marché. En outre, la maîtrise de la co-extrusion depuis de nombreuses années permet à VEKA d’intégrer une part croissante de matière recyclée au sein de ses profilés. Selon les géométries, c’est jusqu'à 90 % de recyclé qui sont intégrés à cœur des profilés pour une empreinte carbone réduite.

Le nouveau seuil VEKA 3.0 est une solution PMR à rupture de pont thermique, conçue pour répondre aux normes d'accessibilité quelles que soient les configurations, tout en assurant une finition soignée et esthétique. Fruit de l’évolution des systèmes précédents, cette nouvelle solution sous DTA gamme 70 VEKA gagne en industrialisation et en flexibilité. Ainsi, le seuil VEKA 3.0 est disponible en 6 largeurs et compatibles avec les profilés 70 mm VEKA et les gâches du marché.

Son étanchéité parfaite à l’eau comme à l’air est assurée sans ajout de silicone grâce aux 12 types d’embouts disponibles, chacun équipé de plaques d’étanchéité collées et compressées par vissage lors de l'assemblage du seuil. Celui-ci est réalisé par-dessous la menuiserie et s'inscrit dans un flux standard de fabrication. Solution universelle, le seuil VEKA 3.0 convient à tous les types d'isolation quelle que soit l'épaisseur de l'isolant, tous les types de pose quel que soit le dormant utilisé et tous les types de travaux (neuf, rénovation, réhabilitation). Cette adaptabilité maximale offre aux fabricants VEKA un système optimisé.



Et pour parfaire le tout, les composants du système sont monochromes, contretypés en aluminium. Le seuil VEKA 3.0 s’harmonise ainsi totalement avec l’ensemble de la menuiserie, quelle que soit la couleur, pour une finition de qualité.

