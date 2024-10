Acquise en janvier 2024 par Alkern, Normandy Tub fête son 60ème anniversaire

Développant un chiffre d’affaires proche des 15 millions d’euros pour 2023, Normandy Tub compte aujourd’hui 45 collaborateurs œuvrant sur ses deux sites normands, basés à Giberville et Saint-Étienne-du-Rouvray d’une capacité de production annuelle de quelque 150.000 tonnes.

Investissant régulièrement depuis sa création dans des outils industriels de pointe (centrales à béton, machine à bordures, machine à boîtes de branchement, presse à blocs, tour de stockage à agrégats, robot de palettisation), Normandy Tub revendique un savoir-faire "made in Normandy" avec des produits certifiés NF depuis 1973.



Précisons, de plus, que Normandy Tub se fait fort d’utiliser tous ses agrégats, matière première, provenant du tissu local.



Normandy Tub a d’ailleurs fourni nombre de références régionales de chantiers prestigieux et d’envergure comme au Mont Saint-Michel, le Tram, le Château et le CHU de Caen ou encore le centre commercial Mondeville 2. Les autoroutes A13 et A88, les lignes T4 et T5 de Rouen tout comme le complexe scolaire de Saint- Étienne-du-Rouvray illustrent tout autant la contribution de Normandy Tub.



Rappelons que Nathalie Chapalain, 2ème génération aux commandes de cette entreprise familiale, a cédé les activités Normandy Tub en janvier 2024 au Groupe Alkern, le leader français de la fabrication d’éléments en béton préfabriqué (250 millions d’euros de CA pour 1 000 collaborateurs et 57 unités de production).

Plus qu’une acquisition, un mariage symbiotique

Depuis cette acquisition, Normandy Tub inscrit sa stratégie en droite ligne de celle du Groupe Alkern et de ses engagements RSE. Ainsi, si 20 % des produits vendus par Alkern ont moins de 15 ans, chacun d’eux dispose d’un impact environnemental réduit, soit grâce à sa production optimisée (frugalité en matière, économie d’eau, économie circulaire avec valorisation de matériaux recyclés, etc...), soit via l’utilisation même du produit une fois posé (infiltration d’eau, effet albedo pour les ICU, performance thermique des blocs, etc).

Mentionnons enfin que si Normandy Tub élargit ses gammes initiales avec l’apport du Groupe puisque la société produit désormais des références de la Gamme O’ (voirie drainante), elle apporte réciproquement au Groupe une expertise et une capacité de production complémentaires concernant les tuyaux gros diamètres en zone Nord et Ile-de-France.

Pour en savoir plus exit_to_app