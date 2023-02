VisionAIR LUMINE : nos bétons luminescents

La valorisation de la lumière du jour pendant la nuit

La fonctionnalité VisionAIR LUMINE est assurée en pratique lors du coulage du béton, par l’application en surface des particules luminescentes, qui vont s’incorporer dans la peau du béton et seront mises en évidence ultérieurement par un traitement spécifique de la surface. Les particules luminescentes vont absorber le rayonnement UV naturel solaire pendant la journée, pour le restituer la nuit sous forme de lumière. Les particules spécifiques utilisées pour nos formulations béton de la gamme VisionAIR LUMINE se déclinent dans plusieurs tons de lumière.



Durable et diversifiée, la fonctionnalité VisionAIR LUMINE permet un large choix de dimensions et de couleurs de particules luminescentes et est applicable tout aussi bien à nos bétons désactivés, bouchardés, imprimés, stabilisés ou polis.

CHRYSO, Technolgie Lumintech®

Esthétique et sécurité

Conciliant rendu visuel agréable (les granulats luminescents gardent un aspect naturel le jour pour s’habiller de lumière la nuit) et utilité publique, les bétons de la gamme VisionAIR LUMINE permettent d’améliorer la visibilité nocturne des bordures de trottoirs, emplacements de parking et pistes cyclables, mais également de mettre en évidence les parvis ou les esplanades, en permettant ainsi des économies non-négligeables d’énergie d’éclairage public. Cette fonctionnalité est également compatible avec la réalisation de formes complexes, permettant à l’imagination des architectes de créer des œuvres esthétiques, fonctionnelles et … inédites!



Les bétons bénéficiant de la fonctionnalité VisionAIR LUMINE sont également parfaitement adaptés pour marquer les contours des piscines ou pour faciliter la visibilité lors des déplacements nocturnes entre différents bâtiments d’usage public ou privé.

Pour toute question sur nos solutions VisionAIR LUMINE, ainsi que pour connaître la disponibilité des formulations correspondantes dans vos régions, nous vous invitons à contacter vos correspondants régionaux, qui vous accompagneront avec plaisir et professionnalisme dans la définition et l’optimisation de la meilleure solution pour votre projet durable.



