Les bétons à empreinte carbone réduite d’Heidelberg Materials au cœur du Domaine de la Torte (40)

Le Domaine de la Torte, programme labellisé RE2020 porté par Bouygues Immobilier et signé par l’agence d’architecture ARGI, intègre 34 logements (appartements du 2 au 4 pièces avec balcon, terrasse ou jardins privatif) ainsi qu’un pôle médical. Habillé d’un enduit clair, pourvu d’une toiture traditionnelle et de garde-corps en bois, le bâti, livré fin 2024, s’inspirera pleinement de l’architecture locale et disposera d’un d’îlot paysager aux multiples essences, avec hôtels à insectes et cheminements piétons.

Pour la partie gros œuvre, les prescriptions techniques préconisaient l’utilisation de bétons ayant une empreinte carbone inférieure à 150 kg/m3. Ce à quoi les équipes régionales d’Heidelberg Materials ont parfaitement su répondre : 1000 m3 de bétons ayant des empreintes carbone inférieures à 120 kg/m3, en provenance des centrales de proximité de Dax, Peyrehorade et Saint-Vincent de Paul (Heidelberg Materials privilégiant toujours les circuits courts), ont été livrés à Lalanne Construction en charge du chantier. Des bétons de fondation, dallage et voiles à empreinte carbone réduite ont ainsi été mis en œuvre : TRADIFOND VISIONAIR (120 kg CO2/m3), TRADIPLAN VISIONAIR (118 kg CO2/m3) et TRADIVOIL VISIONAIR (118 kg CO2/m3).

Tous les partenaires intervenant sur la réalisation du Domaine de la Torte partagent la même sensibilité aux enjeux de la construction durable, attentifs à concevoir un bâtiment respectueux de l’environnement comme du confort des résidents.

