VMC Healthbox 3.0 Hygro+ : air sain et confort assuré

Renson Healthbox 3.0 : ventilation intelligente pour une qualité d’air saine, pilotable via app, avec suivi simplifié pour installateurs et utilisateurs.

La Healthbox 3.0: intelligente et écoénergétique

Grâce aux capteurs intégrés qui gèrent en continu le niveau d’humidité relative ou de COV (Composés Organiques Volatiles), la Healthbox 3.0 adapte de manière automatique le niveau de ventilation dans les pièces seulement quand c’est nécessaire pour un confort optimal. Le raccordement internet ‘SmartConnect’ fait de la Healthbox 3.0 Hygro+ un système de ventilation connecté, intelligent, silencieux et économe en énergie. Cette VMC intelligente peut être installée dans tout projet de construction de résidentiel individuel neuf (F1 à F7) et collectif. Grâce à des capteurs de ventilation, on peut ventiler jusqu’à 8 piquages (neuf), et 11 piquages (rénovation). Compacte, la Healthbox 3.0 ne fait que 20 cm d’épaisseur. Elle peut donc facilement être installée en faux plafond, derrière une cloison ou dans une armoire.

Piloter la qualité de l’air dans l’habitat, pièce par pièce

Sur l’application, le résident dispose d’un aperçu instantané de la qualité de l’air. Les activités récentes de la Healthbox 3.0 sont affichées : après une douche, le niveau de ventilation qui a temporairement augmenté est visible sur un graphique. Un historique par pièce du niveau de ventilation, du degré d’humidité et/ou du niveau des COV est également disponible.

Mise en service simplifiée, efficacité maximisée

L’application de la Healthbox 3.0 spécialement conçue pour le professionnel facilite l’installation et le calibrage automatique (breveté) de l’unité de ventilation : cela ne prend que 5 minutes en moyenne pour la mettre en service. Tous les paramètres tels que la perte de charge, le débit, … sont visualisés étape par étape. Après avoir saisi le type de logement, les débits sont réglés automatiquement. Lors de la mise en service, un rapport d’installation avec les débits est automatiquement établi en format PDF et est disponible via le Renson Portal Installer où l’installateur peut créer un portefeuille de clients structuré pour gérer toutes ses installations et suivre les chantiers en ligne. Les documents y sont sauvegardés et disponibles, ce qui lui permet de vérifier le statut de des installations en un coup d’œil.

→ Caractéristiques techniques :