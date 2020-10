Toutes nos échelles aluminium, acier, inox 304L et inox 316L sont tenues en stock et livrées le lendemain chez vous ou sur chantier. Notre configurateur en ligne est disponible 24/24h pour vos devis et plan côtés. Vous n’êtes pas sûr de votre configuration ? Notre équipe de techniciens est également disponible pour vous aider dans vos problématiques techniques. ANOXA vous apporte un VRAI service client !

Spécialiste de l’accès et de la circulation en toiture depuis 80 ans, Anoxa conçoit et fabrique «Made in Normandie» les échelles à crinoline dans ses ateliers.



Très réactifs, nous sommes capables de vous livrer toutes nos configurations standards aluminium, acier et inox sous 24 à 72h chez vous ou sur chantier. Grâce à nos fixations simplifiées et notre notice de pose détaillée le montage est rapide et intuitif. Échelle à fixer, sorties, fixations, condamnations d'accès... Nous vous proposons un large choix de composants en kit vous permettant de configurer votre échelle à crinoline sur mesure et répondre aux contraintes de chaque accès. Un technicien conseil est disponible pour trouver les solutions techniques à vos problématiques techniques.



EXCLUSIVITÉ ANOXA, votre devis, plan coté et plan 3D sur mesure en quelques clics grâce à notre configurateur en ligne.