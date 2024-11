Entretien des passerelles métalliques sur un chantier : bonnes pratiques

L'importance de l'entretien des passerelles métalliques

Soumises à des contraintes climatiques et mécaniques, les passerelles métalliques subissent les effets de la corrosion, de l'humidité, de la pollution et de la fatigue du métal. Une inspection régulière et des interventions préventives sont indispensables pour préserver leur intégrité. En plus de garantir leur durabilité, cela permet de prévenir tout risque pour la sécurité des usagers.

Principaux facteurs de détérioration des passerelles métalliques

La corrosion

La corrosion est l'une des principales menaces pour les structures métalliques, surtout dans des environnements humides ou pollués. Elle attaque les matériaux et fragilise la structure. L'application et l'entretien de peintures protectrices ou de revêtements anticorrosion sont essentiels pour repousser la corrosion et prolonger la durée de vie des passerelles métalliques.

La fatigue du métal

Soumises à des passages quotidiens de piétons ou de véhicules, les passerelles métalliques sont également exposées à une fatigue mécanique causée par des vibrations et des chocs répétés. Au fil du temps, des microfissures peuvent se former, compromettant la stabilité de la structure. C'est pourquoi il est important d'effectuer des tests non destructifs et de surveiller les points sensibles, tels que les soudures et les attaches latérales, afin de détecter tout signe de fatigue du métal.

Bonnes pratiques pour l'entretien des passerelles métalliques

Un entretien efficace des passerelles métalliques passe par une surveillance continue et des actions préventives. Voici quelques bonnes pratiques à suivre :

Inspecter annuellement les soudures et les points d'attache pour détecter d'éventuelles fissures ou signes de corrosion.

Appliquer régulièrement des revêtements anticorrosion et des peintures protectrices.

Utiliser des technologies de surveillance des structures pour détecter les signes précoces de détérioration.

Durée de vie d'une passerelle métallique bien entretenue

Un programme de maintenance préventive bien établi dès la construction peut permettre à une passerelle métallique de dépasser largement sa durée de vie théorique, qui est d'environ cent ans. Ce programme doit inclure la détection précoce des problèmes et l'utilisation de technologies modernes pour surveiller l'état des structures. Ainsi, la sécurité des usagers est assurée, et la longévité de la structure est maximisée.

Pour en savoir plus exit_to_app