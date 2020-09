LOXAM, expert de la location de matériel, met une nouvelle fois son dynamisme et sa capacité d’innovation au service d’une offre performante et adaptée aux attentes des clients. Pour toujours plus de proximité et d’échanges privilégiés avec les professionnels, le n°1 de la location propose aux artisans et TPE / PME, un programme de fidélité encore plus audacieux ! LOXAM Club propose à ses adhérents des avantages inédits, des remises attractives et des animations, tout au long de l’année.