En cette rentrée 2024, Seigneurie concilie couleurs et écologie

Seigneurie fait sa rentrée, bien évidemment sous le signe du bas-carbone. Ses produits Perlane, Pancrytex TT et Hermina ont été réinventés de manière à réduire leur empreinte. Autre nouveauté, plus orientée décoration : la Collection à Vivre, sur laquelle Seigneurie inscrit des teintes intemporelles.

Comme beaucoup d'industriels du bâtiment, Seigneurie a sa feuille de route environnementale. « Il faut savoir que les matières premières, c'est un des éléments les plus importants. C’est 80% de notre impact carbone », indique Nicolas Bernardin, chef de marque du fabricant de peintures pour le bâtiment, rattaché au groupe américain PPG.

De ce constat résultent différents process au sein de la marque comme le Recycled Materials ou le CO2 Optimization. Sans compter les technologies Outside Unlimited Colours, All Seasons et Fast Drying, qu'on retrouve également dans les nouveautés de l'industriel.

Rappelons que, dans son plan RSE Actions 2025, la marque souhaite que ses références peinture intérieure à empreinte carbone réduite atteignent plus de 62 % de ses ventes. L'équivalent de 2 475 tonnes de CO2 en moins en 2024.

Cela a commencé en 2022, par le lancement d'Evolutex Bas Carbone. En 2023, Seigneurie commercialise Pantex Bas Carbone, mais aussi la peinture Légende. Conçue pour afficher une forte opacité, cette référence tend à diminuer par trois la consommation de peinture, et ainsi le temps de pose du peintre. Une formule qui a convaincu « des milliers » de clients professionnels, selon Laura Alvarez, directrice marketing des marques de PPG.

Le Perlane, le Pancrytex TT et le Hermina réinventés

La dynamique R&D bas carbone de Seigneurie se poursuit avec trois nouveautés, dont deux peintures façade à film mince pigmenté (classe D2).

D’abord : le Perlane Aéro Bas Carbone, peinture d’aspect mat minéral et fabriquée selon les process Recycled Materials et CO2 Optimization. Elle affiche une bonne résistance à l’eau, à l’encrassement et une perméabilité à la vapeur d’eau. Grâce à la technologie OUC, une façade enduite en teinte foncée est moins impactée par les rayons du soleil. D’ailleurs, composé de résine acryliques et copolymères recyclés, le Perlane Aéro Bas Carbone est disponible en blanc et dans d’autres coloris du nuancier Chromatic Façade, en conditionnements de 5 et 15 litres. À préciser que le Perlane Aéro Bas Carbone peut s’utiliser en impression (diluée à 5 et 10 %) comme en finition (1 à 2 couches).

Toujours côté façade, Pancrytex TT Bas Carbone concentre les mêmes technologies que le Perlane Aéro Bas Carbone. À cela s’ajoute le traitement All Seasons, la rendant applicable à des températures oscillant entre 2°C et 35° C et résistante jusqu’à 90 % d’humidité relative. Elle est complétée par le Fast Drying, permettant de recouvrir une façade en cinq heures, c’est-à-dire deux couches en une même journée - et de résister à la pluie dès 20 minutes (à 23° C, en 3 heures en conditions hivernales). Applicable sous forme de pâte onctueuse et mat, Pancrytex TT Bas Carbone présente un rendement de 6 à 8 m2 par litre, et « s’impose en usages spécifiques comme soubassements et jardinière, sous faces de balcons », explique Seigneurie.

Avec ces revêtements décoratifs, « Seigneurie ambitionne une réduction de quelque 237 tonnes de CO2 par an soit l’équivalent de (…) de 20 000 années de chauffage électrique d’une maison », ajoute l'industriel.

Pour ce qui est de l’intérieur, Hermina Bas Carbone veut changer la donne, en faisant de nouveau la part belle au recyclé et à l’optimisation carbone. Sa composition allie résines recyclées, des déchets issus de pare-brises automobiles (PVB) ainsi que des carrières de marbre. L’objectif de sa conception : assurer une réduction de 10 % de CO2 par rapport aux volumes de Hermina et Hermina Premium vendus en 2022. Le nouveau Hermina Bas Carbone reste un monocouche mat, d’une blancheur et opacité similaires. Elle est ainsi adaptée pour les finitions de murs et de plafond. Sec en trois heures, le Hermina Bas Carbone est recouvrable en six, selon son fabricant.

Dans la Collection à Vivre, Seigneurie inscrit des teintes intemporelles

Répondre aux enjeux environnementaux n’empêche pas Seigneurie de porter un soin particulier au décor. D’où le lancement avec Chromatic - autre marque PPG spécialisée dans les couleurs - de la Collection à Vivre, courant 2025.

Un nuancier avec un processus de création particulier, qui a commencé par s’inspirer « de plein d'environnements divers : la mode, la cosmétique, le monde culinaire, le mobilier, la décoration et l'architecture, pour identifier les couleurs qui vont être tendances et être émergentes », explique Mathilde Barthoux, styliste couleur et matière au sein du groupe PPG. « C’est aussi dans une deuxième étape d'analyser les teintes dans notre offre » et identifier « des teintes incontournables qu'on va conserver », poursuit-elle. Troisième et dernière étape : chercher les teintes manquantes, afin d’avoir « une gamme complète sur l'espace chromatique ».

Ainsi, la Collection à Vivre réunit 96 teintes se voulant intemporelles, et réparties entre six ambiances :

Essentielles , tout en nuance de gris, de beige, et de blanc. Certaines contiennent des touches de couleurs, dont de jaune, de rouge et de vert, selon l’atmosphère souhaitée.

, tout en nuance de gris, de beige, et de blanc. Certaines contiennent des touches de couleurs, dont de jaune, de rouge et de vert, selon l’atmosphère souhaitée. Solaires, avec certains tons très lumineux comme le Rose Arum ou plus vifs tels que le Jaune Memmi.

avec certains tons très lumineux comme le Rose Arum ou plus vifs tels que le Jaune Memmi. Chaleureuses , proposant un camaïeu d’oranges, de corail, ou de roses violacées.

, proposant un camaïeu d’oranges, de corail, ou de roses violacées. Aériennes , qui intègre des couleurs très sombres comme le Bleu de Fox ou des tons cyans plus francs tels que le Bleu Célèbes.

, qui intègre des couleurs très sombres comme le Bleu de Fox ou des tons cyans plus francs tels que le Bleu Célèbes. Végétales , où semblent se reproduire les nuances de la nature, du Vert Ailante au Vert Arundo.

, où semblent se reproduire les nuances de la nature, du Vert Ailante au Vert Arundo. Minérales, comprenant des gris clairs et modernes comme le Séoul à l’anthracite profond.

Collection à Vivre par Seigneurie et Chromatic - Crédits photo : V.K



Virginie Kroun

Photo de Une : Seigneurie