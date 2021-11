Harmonie des couleurs : tout ce qu'il faut savoir !

L’harmonie des couleurs consiste à assembler différentes teintes se mariant bien ensemble afin de créer une ambiance, une atmosphère dans une pièce. Une harmonie de couleurs peut prendre forme sous différentes façons, en associant deux couleurs différentes, en utilisant plusieurs teintes sensiblement similaires ou encore en ne jouant qu’avec une seule teinte en la rendant plus ou moins claire.

Pour cela, plusieurs paramètres sont à prendre en compte, la peinture de vos murs, l’habillage de vos sols, vos meubles mais aussi la luminosité, la décoration murale et l’utilité de la pièce (vous n’habillerez pas de la même façon votre séjour et votre salle de bain).



Pourquoi harmoniser ses couleurs ?

L’harmonie des couleurs est un élément clé dans la décoration de votre chez-vous.

Le mobilier et sa disposition ont beau être des éléments très importants dans la décoration de vos intérieurs. La couleur, elle, créera un équilibre entre la chaleur que doit avoir un foyer et la convivialité apportée par les teintes claires.

C’est cet équilibre qui créera ce sentiment de bien-être dans votre foyer.



Les différentes harmonies de couleurs :

Pour créer une harmonie parfaite entre vos couleurs, plusieurs possibilités sont envisageables.

Voici les trois principales options pour créer une harmonie de couleurs chez vous :



Harmonie Camaïeu ou harmonie Simple :

Le vrai camaïeu :

Le vrai camaïeu ne repose que sur une seule teinte mais varie sur la saturation de cette dernière. Cette variation est accessible à tous et peut donner un résultat élégant. Jouez avec la couleur de vos murs, de vos meubles afin d'y parvenir.



Le faux Camaïeu :

Assez proche du monochrome, l’harmonie Camaïeu crée une association de plusieurs couleurs de teinte différente mais proche. Cette option peut être un compromis entre les deux autres harmonies. Plus recherchée et originale que l’harmonie monochrome elle reste moins risquée pour un débutant que l’association complémentaire.



Les harmonies parti-pris :

Le contraste complémentaire :

L’harmonie complémentaire est, à l’inverse du camaïeu, basée sur un mélange de plusieurs couleurs opposées. Ce mélange est plus risqué qu’une décoration monochrome, mais peut offrir un résultat plus sophistiqué et unique qu’un mélange monochrome.



Le contraste clair/obscur : Comme son nom l’indique, le contraste clair/obscur consiste à associer une couleur claire avec une couleur foncée. Il est idéal pour mettre en valeur des parties précises de votre intérieur.



Une bonne harmonie de couleurs permet donc de véhiculer une atmosphère comme de la convivialité dans un intérieur et ainsi de le rendre propre à chacun. Optez donc pour des couleurs se mariant bien ensemble mais surtout des couleurs qui vous plaisent et qui vous permettrons de vous sentir bien chez vous.

