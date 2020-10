Lancé en novembre 2019, le raccord TIGRIS M5 reste le seul du marché équipé d’un système de détection acoustique des fuites. Déjà plébiscitée sur les chantiers, cette innovation mondiale est au coeur d’un kit d’accompagnement complet, développé par WAVIN, en clin d’oeil à ce premier anniversaire. Une démarche qui symbolise la qualité de service et l’esprit de proximité auxquels l’industriel est attaché.

Disponible sur la page dédiée wavin.fr/tigris, il se compose d'outils pour permettre aux professionnels de découvrir et vivre une nouvelle expérience autour du produit :

UN ÉCHANTILLON GRATUIT POUR METTRE LES SENS EN ÉVEIL : pour les installateurs souhaitant découvrir le produit, WAVIN envoie un sample pack comprenant un tube multicouche de 10 cm et un raccord TIGRIS M5. L'occasion de pouvoir manipuler, toucher, entendre, en testant soi-même, de manière ludique, son efficacité,

DES VIDÉOS DE DÉMONSTRATION : comment réaliser un test de pré-réception à l'air ou à l'eau ? Deux courtes vidéos expliquent le principe selon les préférences de chacun,

LA PRISE DE RENDEZ-VOUS EN LIGNE : le professionnel peut, en quelques clics, choisir son créneau pour un rendez-vous téléphonique avec un ingénieur d'affaires WAVIN qui le guidera dans son choix selon les spécificités de son chantier,

UN MANUEL TECHNIQUE : téléchargeable gratuitement sur www.wavin.fr ou demandez votre guide technique hydrodistribution-2020, ce document richement illustré de 72 pages présente, en couleurs, les caractéristiques de la gamme, rappelle les certifications, détaille la mise en œuvre à partir de schémas pas à pas...

TIGRIS M5 : repérer les fuites à l'oeil et à l'oreille

Se déclinant dans plus de cent références, la gamme couvre les diamètres de 16 à 40 mm. Pour les diamètres supérieurs jusqu'à 63 mm, elle est entièrement compatible avec la génération précédente de raccords WAVIN TIGRIS M1. S'appuyant sur sa fonction exclusive développée en interne, ACOUSTIC LEAK ALERT, TIGRIS M5 émet, lors d'une pré-réception réalisée à l'air, un sifflement jusqu'à 80 dB lorsque le raccord n'est pas serti. Aisément perceptible, même sur un chantier bruyant, il alerte les plombiers et installateurs en cas de fuite repérée et garantit ainsi l'étanchéité de l'installation. Ces essais de pré-réception à l'air empêchent la stagnation prolongée de l'eau, éliminant ainsi les risques de développement de légionelles. Pendant l'hiver, ils évitent les dommages causés par le gel et préservent la propreté de l'environnement de travail. En complément, le système DEFINED LEAK identifie les éventuels composants non sertis à l'aide d'un filet d'eau clairement visible.



La technologie IN4SURE offre une visibilité à 360° autour du tube. Astucieux pour vérifier si le raccord est correctement serti. Ce dernier se dote également de l'EASYFIT qui facilite l'emboîtement tube/raccord grâce à la tête hexagonale brevetée. Quel que soit le profil utilisé, la connexion est sécurisée grâce au système MULTIJAW. Les raccords sont compatibles avec les cinq les plus couramment utilisés en Europe (U et Up, TH, H et B). Une concordance pratique qui ne requiert pas de nouveaux outils.

