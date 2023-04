SEWERIN est une société familiale allemande fondée en 1923.

SEWERIN Sarl a été créée en 1994 et compte aujourd’hui 22 salariés. Basée à proximité de Strasbourg, SEWERIN commercialise les produits et assure la maintenance ainsi que la formation (organisme agréé disposant d’un réseau enterré pour les mises en situation réelle et certifié Qualiopi). Toute la R&D et la fabrication sont réalisées en Allemagne.

Nous proposons nos produits dans les gammes suivantes :

la détection de fuites sur les réseaux enterrés d'eau potable et de gaz

la localisation de conduites et câbles enterrés

l'analyse de biogaz pour la surveillance du processus de bio-méthanisation et la sécurité des personnes sur les installations de biogaz (agricole, station d'épuration, ISDND)

Téléchargez notre plaquette Solutions pour l'amélioration des rendements de vos réseaux d'eau potable.