Lors de sa présentation en octobre dernier de la politique RSE Saint-Gobain Weber France, Charlotte Famy, Directrice Générale, soulignait « l’importance d’innover en mettant le client au coeur du processus de création ». Loin d’un simple effet d’annonce, cette volonté s’affirme par des mesures très concrètes, dont le lancement aujourd’hui d’un nouveau service : weber incubateur. Il s’agit d’accompagner les artisans créatifs qui innovent pour réinventer leur métier.

« Vous avez l’ébauche d’un nouveau produit, service ou accessoire pour améliorer votre quotidien et révolutionner votre métier, weber incubateur vous apporte toute l’aide nécessaire pour passer de l’idée à la réalité » interpelle Laetitia Lemoigne, Responsable de l’Expérience Client, en s’adressant aux artisans.



Le principe est simple : un artisan imagine une solution, notamment pour gagner en confort de travail (la réduction de la pénibilité constituant un thème cher à Weber) mais n’a ni le temps ni les moyens de la concrétiser. Il contacte alors Weber, via la plateforme collaborative weber incubateur, qui va réaliser une étude de faisabilité approfondie et l’accompagner jusqu’au dépôt de brevet, voire même jusqu’au contrat de commercialisation.



Premier bénéficiaire de ce nouveau service, Jean-Jacques Carbon, gérant de l’entreprise F2J CARRELAGE à Rennes (35). Fort du constat que manipuler tous les jours jusqu’à 15 seaux de colle à carrelage de 32 kg en étant en position à genoux s’avérait éreintant (avec notamment des douleurs à l’épaule du fait de le tirer à soi à chaque avancement du sol carrelé), ce carreleur a pensé un dispositif astucieux afi n de le déplacer sans efforts et pallier tout risque de TMS1. « Un chariot qui permet de transporter les seaux de colles en ras de sol avec un centre de gravité relativement bas. C’est un système qui est extrêmement léger, évolutif et qui facilite beaucoup la vie ! » confie l’entrepreneur. Weber incubateur lui a ainsi permis de protéger son invention qui sera distribuée prochainement en France sous la marque Weber (Monsieur Carbon étant bien entendu intéressé financièrement aux ventes de son outil).

Pour solliciter weber incubateur, rien de plus simple :

sur www.fr.weber/incubateur, en accès libre, le candidat remplit un formulaire et poste un pitch décrivant l’unicité de son idée. Il reçoit une confi rmation de bonne réception du dossier puis sera recontacté par Weber, sous quelques semaines, pour l’informer des suites données à son projet.



1 . (TMS) Troubles musculosquelettiques

