Attentif à accompagner ses clients au plus près de leurs besoins, que ce soit à travers sa force commerciale ou grâce à un large éventail de services, le leader des mortiers industriels lance weber&moi, un programme de fidélisation gagnant-gagnant.

Il s’agit pour Weber, en effet, d’impulser une dynamique complémentaire : récompenser les entreprises du bâtiment qui se fournissent en produits de la marque (par l’intermédiaire de distributeurs ou directement sur les sites Weber), tout en créant avec eux une relation durable et interactive, pour toujours mieux les connaître et adapter avec pertinence ses solutions à la réalité de leur quotidien.

Un programme construit autour de 4 piliers pour faciliter le quotidien

Weber prend à coeur de tisser des liens de proximité, valeur intrinsèque portée par sa signature weber, we care (pour vous, on s’engage). Un pas de plus dans l’accompagnement clients est désormais franchi avec weber&moi, plateforme consultable sur PC, tablette ou smartphone, pour une disponibilité H24, et en 3 langues (français, turc et portugais). Clair, simple et dynamique, ce programme a été pensé autour de 4 engagements forts.

« Je suis accompagné »

Les clients peuvent archiver leurs factures sur la plateforme, suivre les commandes en temps réel, vérifi er la disponibilité des produits sur les sites Weber ou leurs délais d’approvisionnement, consulter des FAQ et tutoriels vidéos.

« Je développe mon savoir-faire »

Les membres ont également accès à des informations détaillées sur les produits Weber (normes et fi ches techniques) et à l’opportunité de bénéfi cier de formations sur la mise en oeuvre de solutions Weber (sachant que cette offre de formations va prochainement s’étendre à des domaines plus généraux : modules comptable, juridique ou RH). Une assistance technique est aussi à disposition pour épauler les clients tout au long de leur chantier, avant, pendant et après travaux.

« Je vis des moments privilégiés »

L’accent est délibérément mis sur l’émotionnel et le partage, avec la possibilité de participer à des événements Weber (comme faire partie d’un jury d’essais produits), à des manifestations sportives ou culturelles, ou encore d’organiser des séminaires ludiques et Team building.

« J’en profite »

Bien entendu, les points cumulés lors de chaque achat enregistré peuvent se transformer à tout moment en bonus divers parmi un choix extrêmement varié. Ainsi la « sélection pro » regorge d’articles en vue d’aménager son cadre de travail, s’équiper sur chantier, floquer sa flotte de véhicules voire même en acquérir (plusieurs utilitaires sont ainsi accessibles à partir de 20 000 points. Autre espace cadeaux : la « boutique voyages pro », proposant des destinations pour organiser des séminaires avec ses collaborateurs. Les « services pro » ont eux, en catalogue, des abonnements (à des magazines) et locations (de matériel de chantier et d’utilitaires sur une courte durée, en passant par la machine à café Nespresso ou encore un ipad), des offres de personnalisation (de ses EPI, objets publicitaires, supports de communication), des formations (langues étrangères, Sauveteurs Secouristes, Travaux sur cordes ou échafaudage...).



Libre au membre du programme donc, de transformer ses points pour se faire plaisir, stimuler ses équipes ou encore remercier ses propres clients !



Si grâce à cette plateforme en ligne, Weber s’avère force de proposition, il demeure aussi résolument à l’écoute, en sollicitant régulièrement l’avis de ses clients à travers des enquêtes de satisfaction ou en leur offrant par exemple l’opportunité de prendre part à des groupes de réfl exion sur la conception de nouveaux produits ou services, participer à des jurys de concours ou réaliser des tests chantiers.



Avec ce programme de fi délisation basé sur des échanges et une animation permanente, Weber poursuit le renforcement de l’accompagnement de ses clients, vus par ailleurs comme de véritables ambassadeurs de la marque, pour tendre vers des offres sur-mesure toujours plus personnalisées.

Pour en savoir plus exit_to_app