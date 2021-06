Dans le cadre du plan de relance mis en place par l'Etat, Weber vous accompagne dans vos projets de rénovation et d'ITE. Retrouvez sur notre espace dédié au plan de relance : les avantages de l'isolation thermique par l'extérieur, notre offre de systèmes ITE, des témoignages chantiers, les aides gouvernementales dont vous pouvez bénéficier, nos formations ITE pour les professionnels.

L’Isolation Thermique par l’Extérieur (ITE) assure une protection thermique parfaite : jusqu’à 30% d’économie de frais de chauffage. L’ITE présente de nombreux avantages :

Confort thermique,

Économies d’énergies,

Valorisation écologique de l’habitat.

Avec nos systèmes d’isolation thermique par l’extérieur, choisissez vos isolants et vos finitions pour isoler et rénover vos façades en un seul chantier. Un gage d’esthétique garanti pour vos façades !



Notre offre ITE, la plus complète du marché présente des matériaux isolants éligibles aux aides gouvernementales et locales ; Prime énergie, MaPrimeRénov’, TVA réduite, etc… Ces dispositifs d’aides, le plus souvent cumulables, permettent de financer et/ ou rembourser le coût des travaux d’isolation thermique par l'extérieur.



Pour vos projets de rénovation et d’ITE, vous pouvez également contacter nos responsables régionaux de la prescription.



Pour en savoir plus sur ce plan de relance.

La solution pour faciliter vos projets d'isolation de façade : le configurateur ITE !

Suivez les étapes et définissez le système d'ITE le plus adapté aux contraintes de votre chantier et conforme à la réglementation.



Pour faire une simulation, cliquez ici et suivez les différentes étapes.

