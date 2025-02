Enduits minéraux de façade : Weber dévoile sa nouvelle gamme de 120 couleurs, Les Nuancées

L’objectif était de créer des coloris qui s’intègrent harmonieusement dans les paysages ruraux et urbains, tout en s’adaptant à la diversité des matériaux utilisés dans le bâtiment. En effet, les façades modernes combinent souvent des finitions et revêtements mixtes, comme le bois, le béton, le verre, l’acier, la pierre, ou encore les briquette de parement. Cette nouvelle approche a redéfini la sélection couleurs des nuanciers existants : les teintes trop saturées ou foncées ont été supprimées pour favoriser la création d’une palette résolument naturelle, idéalement adaptée à tous les contextes et configurations.

La nouvelle offre Weber, dédiée aux prescripteurs de ses enduits de façade, se compose ainsi de 120 couleurs, nommées « Les Nuancées ». Elle se veut à la fois créative et engagée, garantissant la qualité architecturale et proposant des nuances appropriées aux particularités régionales des bâtis.

Une gamme courte de 48 coloris, « les Nuancées essentielles », permet également aux utilisateurs façadiers et CMIstes de simplifier le choix de la couleur.

Valoriser les façades et répondre aux enjeux environnementaux

Fort du succès de leur première collaboration en 2023 sur la gamme de joints de carrelage « Les Harmonieuses », Weber a de nouveau fait appel à l’expertise de Nacarat Color Design pour valoriser le patrimoine architectural tout en intégrant le bâti contemporain. Ce partenariat, associé à une étude approfondie des tendances architecturales actuelles et à venir, des couleurs du bâti français et des exigences environnementales, a renforcé la volonté de Weber de proposer une palette large aux multiples nuances, adaptée à la construction neuve et à la rénovation des façades.

Les teintes incluent des couleurs traditionnelles telles que les ocres, jaune, orangé, rosé, rouge, le bleu et le gris pour s’intégrer dans le paysage local et préserver le patrimoine de même que l’identité régionale. Cette sélection de couleurs respecte la réglementation RE2020, en supprimant les teintes foncées pour privilégier les tonalités claires, permettant ainsi de diminuer l’absorption de chaleur par les façades et de favoriser le confort en été.

Par ailleurs, le classement des couleurs des enduits est organisé par clarté et présenté sous différents aspects (gratté, taloché, matricé) pour faciliter le choix lors de la conception des projets. Ce système de classement offre une grande flexibilité, autorisant des combinaisons créatives avec d’autres matériaux tels que le bois, le verre ou encore le métal.

Précisons que cette nouvelle palette concerne plusieurs références Weber, dont les enduits d’imperméabilisation et de décoration des gammes produits weberpral, weberlite, weber codipral DS, weber procalit ; les enduits matricés weber terranova print ; ainsi que les enduits et parements de la gamme Georges Weber pour les bâtis anciens et les enduits ITE webertherm 305.

Enfin, toujours très attentif à réduire son impact environnemental, Weber a repensé ses outils de présentation afin de les rendre moins énergivores, en privilégiant des supports en carton recyclé à 88 % et recyclables, sans plastique. De nouveaux échantillons au format carré, finition grattée, épaisseur de 5 mm, ont également été développés pour garantir plus de robustesse, avec un marquage au verso et sur palette permettant l’identification immédiate de la couleur.

* nacarat-design.com

Pour en savoir plus exit_to_app