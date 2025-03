Grand Prix AFEX 2025 : l'architecture française primée

Le Grand Prix AFEX 2025 se présente comme un événement majeur pour l’architecture française à l’international. Organisé par l’AFEX (Architectes français à l’export), ce prix met en lumière des projets innovants réalisés par des architectes français à travers le monde. Ces projets vont au-delà de la simple conception architecturale : ils répondent aux défis du changement climatique, valorisent des matériaux locaux et intègrent des solutions écologiques.

Tableau Comparatif des Projets Lauréats 2025

Projet Localisation Architecte Particularité Durable Centre culturel Chengdu, Chine And Studio Intégration paysagère, matériaux naturels Pôle multimodal Shenzhen, Chine AREP Mobilité durable, lumière naturelle Institut de recherche Laâyoune, Maroc Bechu & Associé Adaptation au climat saharien, matériaux locaux Logements collectifs Santiago, Chili Christophe Rousselle Architecte Jardins suspendus, densification maîtrisée Bureau & résidence Djilor Djidiack, Sénégal El Perraudin Architecture Matériaux biosourcés, architecture bioclimatique Maison individuelle Noto, Italie Gaëtan Le Penhuel Architectes Intégration au site, résilience sismique École maternelle Samba Dia, Sénégal Marc Held & Angèle Keserwany Construction en terre, approche vernaculaire Centre & hôtel Luzhou, Chine Mathieu Forest Architectes Architecture immersive, matériaux locaux Centre de nanotechnologie Tel-Aviv, Israël Michel Remon & Associés Réduction de l'empreinte énergétique, conception innovante Grand Marché Central Kinshasa, RDC Think Tank Commerce durable, bioclimatique

L'Architecture au Service des Enjeux Sociaux et Environnementaux

Ces réalisations architecturales sont des réponses concrètes aux enjeux de la transition énergétique, de la mobilité durable, et de la biodiversité urbaine. L’architecture devient ainsi un levier pour la transformation des sociétés et la création de lieux durables et résilients.

L’édition 2025 du Grand Prix AFEX prouve que l’architecture française sait conjuguer modernité et respect des contraintes locales. Ces projets primés ne sont pas seulement esthétiques ; ils incarnent des solutions aux défis contemporains et ouvrent la voie à une architecture plus responsable, fonctionnelle et connectée au monde d’aujourd’hui.

Camille Decambu