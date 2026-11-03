TRIBUNE - Landry Besson, associé Logement/Immobilier chez Alenium, cabinet de conseil en transformation, rattaché à Klee Group. L'expert livre trois leviers pour accélérer la rénovation énergétique.

L'été 2026 restera dans les mémoires : plus de cinquante jours de fortes chaleurs depuis la mi-juin, un record depuis le début des mesures en 1947, et des journées de fin juin devenues les plus chaudes jamais enregistrées en France.

Cette succession d'épisodes caniculaires n'est plus une anomalie mais devient la nouvelle norme climatique. Elle rappelle, chaque année un peu plus fort, que la rénovation énergétique des bâtiments n'est pas seulement une question de facture de chauffage : c'est aussi une question de confort primaire l'été et de santé publique.

Or, malgré les moyens engagés depuis plusieurs années, la France comptait encore 3,9 millions de passoires thermiques parmi les résidences principales au 1er janvier 2025, soit près de 13 % du parc.

Selon les chiffres de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le rythme des rénovations a même un peu reculé : 307 731 logements ont été rénovés via MaPrimeRénov' en 2025, contre 340 801 en 2024, même si les rénovations d'ampleur progressent, avec plus de 120 000 dossiers aidés en 2025, au-delà de l'objectif initial.

La tentation est grande d'expliquer ces difficultés par des freins techniques : coût des travaux, complexité du bâti ancien, disponibilité des artisans qualifiés. Ces obstacles sont réels. Mais ils masquent un enjeu tout aussi déterminant et pourtant souvent sous-estimé : celui de l'organisation.

Accélérer la rénovation énergétique suppose ainsi de mieux coordonner une multitude d'acteurs, de renforcer la lisibilité, la stabilité et de garantir la confiance.

La rénovation énergétique, un défi de gouvernance territoriale

Le premier enjeu est celui de la gouvernance territoriale. Le réseau France Rénov' a pour ambition de simplifier les démarches des ménages, en créant un point d'entrée unique porté par les Espaces Conseil, avec l'objectif d'en implanter au moins un par intercommunalité. Cette ambition reste, dans de nombreux territoires, à concrétiser pleinement.

C'est précisément l'objectif des marchés de conseil que lancent aujourd'hui les DREAL pour structurer l'animation de ces réseaux : il ne s'agit plus seulement de financer des postes de conseillers, mais de professionnaliser une fonction d'animation territoriale à part entière, d’harmoniser les pratiques d'un espace conseil à l'autre, de diffuser les retours d'expérience et d’outiller les collectivités pour qu'elles pilotent réellement leur politique de rénovation.

Une meilleure gouvernance territoriale ne se décrète pas : elle s'organise, se finance et se pilote dans la durée.

Pour les ménages, de la lisibilité et de la stabilité

Le deuxième enjeu concerne directement les ménages. Beaucoup de propriétaires, en particulier parmi les plus modestes, connaissent mal les dispositifs auxquels ils pourraient prétendre, ou renoncent face à la complexité perçue des démarches. L'enjeu de « l'aller-vers », aller chercher les ménages plutôt qu'attendre qu'ils viennent, est ici central, tout comme celui de la lisibilité des aides.

Mais la lisibilité ne suffit pas si les règles changent sans cesse. La suspension de MaPrimeRénov' pendant plusieurs mois en 2025, suivie d'une réouverture à des conditions plus restrictives, a fragilisé la confiance de nombreux ménages engagés dans un projet de rénovation, parfois en plein milieu d'un chantier.

La loi de finances pour 2026 a depuis redonné de la visibilité au dispositif avec un budget pluriannuel plus clair. C'est cette stabilité qui permet à un ménage de s'engager sereinement dans un projet de rénovation d'ampleur, dont le retour sur investissement se compte en années.

La confiance, la clé de l'accompagnement des ménages

Le troisième enjeu touche à la confiance elle-même. « Mon Accompagnateur Rénov' » a fait de l'accompagnement des ménages un passage obligé pour les rénovations d’ampleur, avec l'ambition de sécuriser des parcours de travaux complexes financés par MaPrimeRénov’. Mais un bilan récent de la Cour des comptes pointe des failles structurelles : une sélection insuffisante des structures agréées à l'entrée, et des contrôles à renforcer une fois l'agrément délivré.

Le nombre de signalements liés à la rénovation énergétique a lui aussi fortement augmenté ces dernières années révélant l'ampleur du phénomène de fraude qui gangrène le secteur. La territorialisation des agréments prévue depuis 2026, ainsi que le renforcement des contrôles de l'Anah, vont dans le bon sens.

Mais restaurer durablement la confiance suppose d'aller plus loin : mieux sélectionner les accompagnateurs à l'entrée, mieux les contrôler dans la durée, et sanctionner plus vite les manquements. Sans confiance, même le dispositif le mieux financé peine à convaincre les ménages de franchir le pas.

Améliorer la gouvernance des réseaux territoriaux, aller vers les ménages, stabiliser les dispositifs, renforcer l’accompagnement et la confiance sont bien là des leviers moins visibles qu’une aide financière ou qu’une nouvelle technologie, mais probablement parmi les plus décisifs pour accélérer la rénovation énergétique des logements.

