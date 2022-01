À Orthez (64), un sol perméable compose désormais le coeur de ville Urbanisme | 18.01.22

Dans les Pyrénées-Atlantiques (64), la ville d’Orthez s’est dotée d’un nouveau cœur de ville, souhaité et financé par la communauté de communes de Lacq Orthez. Ce sont ainsi plus de 8 000 m2 de dalles et pavés qui constituent désormais les nouveaux parvis, trottoirs et voies circulées de la commune. Une véritable transformation qui répond aux enjeux de fonctionnalité et d'attractivité. Explications.

Partie en reconquête de ses espaces publics, la ville d’Orthez se dote enfin d’un nouveau cœur de ville. Après plusieurs décennies sans aménagement urbain conséquent, la petite commune des Pyrénées-Atlantiques a décidé de répondre, à l’origine, aux enjeux de fonctionnalité et d’attractivité. Conserver le patrimoine architectural Les acteurs du projet avaient comme principale problématique la sauvegarde du patrimoine architectural de la ville. Jean-Paul Grinet, responsable du service Voirie CCLO, explique : « L’ancien centre historique était assez mal structuré. Nous avons donc mené une étude de déplacements, à la suite de laquelle il a été décidé de réaliser un programme d’aménagement urbain ». Un programme constitué en trois axes - habitat, commerce, et espace public - ce qui a permis à la ville d’Orthez une « revitalisation socio-économique » complète. En plus du désir de préserver la richesse patrimoniale de la ville, ce projet d’aménagement du cœur d’Orthez devait prendre en compte la problématique des réseaux. En effet, la commune française est un point bas qui reçoit toutes les eaux de la colline, ce qui a demandé aux experts un gros travail de remise à niveau. Les solutions en béton modulaire Kronimus retenues Afin de répondre à toutes ces problématiques, le CCLO a décidé de remplacer le goudron en s’équipant de solutions en béton modulaire Kronimus pour « un sol perméable et un design dynamique ». Un choix évident pour le paysagiste urbaniste Vincent Barth : « Ce sont des produits qui répondent à tous les usages : des usages de circulation, des usages fonctionnels car la démontabilité permet d’intervenir ultérieurement sur les réseaux. Les pavés City Truck permettent de réduire les effets d'îlots de chaleur urbains car la solution est perméable, et le sol est donc aéré ». Ces derniers répondent également aux sollicitations mécaniques les plus élevées. La méthode de fabrication du béton modulaire utilisée par l'entreprise Kronimus joue également en sa faveur, car cette dernière travaille avec des préfabriqués moulés, proposant une qualité de finition supérieure. En plus de la qualité, l’étendue de l’offre Kronimus a été également un « avantage non négligeable », pour le responsable du service Voirie. Côté esthétique, la gamme choisie par la commune permet de différencier les espaces, le tout en respectant l’enjeu patrimonial. Par exemple, la teinte choisie pour les dalles est un ton de gris, et fait référence aux toits des constructions d’Orthez, qui sont en ardoise. Mis en oeuvre par Eiffage Route Sud-Ouest et Sud Ouest Pavage, ce sont dorénavant 8 000 m2 de dalles grands formats de la gamme Grandezza, de pavés à crémaillères et à infiltration City Truck, qui ont été installés pour former les nouveaux parvis, trottoirs et voies circulées de la ville d’Orthez. Marie Gérald Photo de Une : ©Kronimus

