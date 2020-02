Nicolas Vuillier, président de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux (UNICEM), et Christiane Lambert, présidente de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), ont signé, jeudi 27 février, sur le salon de l'Agriculture, une convention de partenariat pour concilier l'extraction de minéraux et le maintien de l'économie agricole.

Avec la signature d'une convention, l'UNICEM et la FNSEA s'allient pour assurer la compatibilité entre alimentation des populations et production de matériaux pour la construction. Cet accord vise à éviter les conflits d'intérêts entre ces deux activités qui doivent souvent coexister sur les mêmes territoires, et à favoriser l'articulation de leurs besoins respectifs.

A travers cette convention de partenariat, les deux parties s'engagent notamment à :

-Rechercher une convergence de vue sur les politiques publiques, notamment en matière de protection foncière et de compensation environnementale ou économique ;

-Mettre en place un observatoire commun permettant le suivi de l'évolution des surfaces agricoles et extractives sur les territoires ;

-Approfondir l'ensemble des leviers qui permettent de réduire la consommation d'espaces agricoles par les activités extractives ;

-Rechercher les mesures d'accompagnement du tissu agricole concerné par l'exploitation d'une carrière : création de haies, mise à disposition de réservoirs d'eau, etc.

-Suivre avec des indicateurs adaptés le déploiement et la mise en oeuvre des solutions concrètes issues de leur partenariat.

« Les agriculteurs et les producteurs de matériaux minéraux partagent la passion de leurs territoires et ont en commun de valoriser leurs patrimoines naturels et géologiques. Voisins, le plus souvent partenaires, ils souhaitent préserver et améliorer leurs relations à un moment où la lutte contre l’artificialisation des sols et la prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques représentent des défis communs. Ne pas nous reposer sur nos acquis, rechercher toujours plus de synergies entre nos métiers, tels sont les objectifs de cette convention que l’UNICEM est fière et heureuse de signer avec la FNSEA et sa Présidente », a réagit Nicolas Vuillier, président de l'UNICEM.

C.L.