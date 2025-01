Alors que la détresse économique comme psychologique des entreprises du bâtiment s’accentue, le Portail du Rebond et la FFB ont scellé un partenariat. L’idée : briser la honte de l’échec et aider les entreprises à rebondir.

Le Portail du Rebond, créé en 2014 avec le soutien du ministère de l’Économie et des Finances, a signé une convention avec la Fédération française du bâtiment (FFB), le 27 janvier. L'objectif de ce partenariat : « renforcer l’accompagnement des chefs d’entreprise du bâtiment confrontés à des difficultés économiques et épuisés physiquement ou moralement ».

Rappelons que la FFB craignait en fin d’année que 2025 soit une année de tous les dangers pour le bâtiment, sur fond de défaillances d’entreprises dans le secteur. Selon le bilan d’Altarès, au 4ème trimestre 2024, la construction concentrait un gros quart des procédures (27 %) et 5 111 défauts.

« Ce partenariat avec le Portail Rebond marque une étape importante dans notre engagement à soutenir les artisans et entrepreneurs du bâtiment qui traversent des périodes difficiles. Face aux défis que rencontrent de nombreux acteurs de notre filière, il est essentiel de créer des perspectives qui permettent de retrouver le chemin de la réussite», affiche Olivier Salleron, président de la FFB.

Briser la honte de l’échec et aider les entreprises à rebondir

Le partenariat a été scellé en présence d’Éric Jourde, délégué général et l’équipe de la fédération, mais aussi de membres du Portail du Rebond, qui représente différentes associations fondatrice (Re-créer, Observatoire Amarok, Second Souffle, etc.).

Trois objectifs ont été fixés par les deux partenaires. D’abord la sensibilisation des adhérents de la FFB aux dispositifs d’accompagnement proposés par le Portail du Rebond ainsi qu’aux bonnes pratiques entrepreneuriales. La convention se base également sur des synergies outils et réseaux des deux organisations, afin d’« offrir des solutions adaptées et personnalisées aux entrepreneurs confrontés à des difficultés économiques ou personnelles ».

Ainsi, les entreprises adhérentes de la FFB peuvent contacter - 7 j/7 et 24 h/24 - le Portail du Rebond via le numéro vert 0 805 691 880, comme par l’application gratuite ou le site internet portaildurebond.eu.

« Ces entrepreneurs pourront être facilement orientés vers l’association ou le partenaire le plus adapté à leur situation, grâce au chatbot du Portail. Sont prioritairement visés les chefs d’entreprise rencontrant des difficultés financières pouvant aller jusqu’à la liquidation de l’entreprise, ou encore les chefs d’entreprises confrontés à l’épuisement physique et/ou moral. L’accompagnement pourra prendre différentes formes en fonction de la nature des questions soulevées et des difficultés rencontrées », est-il indiqué dans le communiqué.

Mais surtout, le Portail du Rebond et la FFB veulent « changer le regard sur l’échec entrepreneurial » et valoriser les structures ayant surmonté ce type d’épreuve. « Ce partenariat avec la FFB s’inscrit pleinement dans la dynamique de l’appel à la mobilisation collective lancé il y a quelques jours par le Portail du Rebond autour des recommandations du rapport Bourbouloux, fruit des travaux du groupe de travail "Changer le regard sur l’échec et favoriser le rebond entrepreneurial" », souligne Philippe Fourquet, secrétaire général du Portail du Rebond.

Virginie Kroun

Photo de Une : Portail du Rebond