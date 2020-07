Le 30 juin dernier, Eric Routier a été élu président du CCCA-BTP. Il remplace Jean-Christophe Repon, qui a pris ses fonctions de nouveau président de la Capeb, mais conserve un poste de vice-président du réseau. A 62 ans, Eric Routier a une longue expérience dans le domaine des syndicats du BTP.

Alors que Jean-Christophe Repon vient d'être nommé président de la Capeb le 2 juillet dernier, Eric Routier a été élu pour le remplacer à la présidence du CCCA-BTP. Jean-Christophe Repon conserve toutefois des fonctions importantes au sein du réseau pour l'apprentissage puisqu'il a parallèlement été élu vice-président.

Eric Routier a une formation de menuisier. Depuis 1984, il travaille pour l'entreprise Kaefer Wanner, spécialisée dans l'isolation thermique, le montage d'échafaudages, le désamiantage et la peinture en milieu industriel. Il est par ailleurs délégué national CFDT au sein de cette même société depuis 1992, et a été conseiller fédéral au niveau national de la FNCB-CFDT pendant douze ans.

De nombreuses expériences et engagements

Le nouveau président est loin d'être inconnu au sein du CCCA-BTP, puisqu'il rejoint l'association dès 1997, et en a été le trésorier et le secrétaire pendant neuf ans, jusqu'en 2019.

Outre son expérience au CCCA-BTP, Eric Routier a également présidé l'association régionale à gouvernance paritaire BTP CFA Nord-Pas-de-Calais, et l'AREF Nord-Pas-de-Calais, avant d'être nommé administrateur national de Constructys, où il était membre de la commission paritaire du bâtiment des entreprises de moins de 11 salariés, également jusqu'en 2019.

A noter qu'il est également administrateur du groupe de protection sociale PRO BTP Prévoyance.

En dehors de ses engagements professionnels, Eric Routier s'est aussi engagé en politique, puisqu'il a notamment été conseiller municipal de Villeneuve-d'Ascq de 1995 à 2007.

« Dans un contexte perturbé en raison de la crise sanitaire que nous connaissons, ma priorité est, collectivement avec notre conseil d’administration, de mobiliser et déployer tous les moyens nécessaires pour accompagner et soutenir l’apprentissage BTP en vue de la prochaine rentrée. Avec son expertise et son engagement sans faille au profit des organismes de formation aux métiers du BTP, le CCCA-BTP dispose de tous les atouts pour réussir. Son rôle d’animateur en qualité de tête de réseau des centres de formation des branches du bâtiment et des travaux publics sera également au centre de notre action, au profit du développement de nos métiers et du renouvellement de la main-d’œuvre qualifiée au sein de nos entreprises », a-t-il réagit à l'annonce de son élection.

Le conseil d'administration du CCCA-BTP a par ailleurs élu Henry Brin (FFB) en qualité de trésorier, et Joël Ellen (FNSCBA-CGT) comme secrétaire.