Après 10 années à la présidence de la Capeb, Patrick Liébus, ne se représentant pas à l'élection 2020, a cédé sa place à Jean-Christophe Repon, anciennement premier vice-président depuis 2019. Ce dernier a en effet été élu ce jeudi 2 juillet par le nouveau conseil d'administration, renouvelé d'un tiers de ses membres à l'occasion d'une Assemblée générale statutaire qui s'était déroulée la semaine dernière.

La Capeb a élu son nouveau président ! Jean-Christophe Repon, 53 ans, remplace désormais Patrick Liébus à la tête de la confédération. Artisan électricien, chef d’une entreprise de deux salariés à Toulon dans le Var, ancien vice-président de la Capeb, Jean-Christophe Repon, 53 ans, devient ainsi le 7ème président de la Capeb depuis sa création en 1946. Il succède à Patrick Liébus dans un contexte compliqué, avec une amorce de sortie de crise post-coronavirus. Sa personnalité et son expertise dans le domaine du BTP ont su séduire les membre de la Capeb, puisque Jean-Christophe Repon a été élu dès le premier tour du scrutin.

Outre ce nouveau président, le conseil d'administration venait d'être changé la semaine dernière, lors d'une Assemblée générale statutaire qui s'est déroulée en visioconférence. A cette occasion, un tiers des membres du bureau confédéral a été renouvelé « en raison de postes venant à échéance ». C'est donc une toute nouvelle Capeb qui fera front à la crise !

Le bureau confédéral intègre ainsi trois nouveaux membres : Christophe Bellanger, secrétaire, David Morales, secrétaire adjoint, et Francis Mathieu, trésorier adjoint. Plusieurs membres déjà intégrés à ce bureau ont également changé de poste : Corine Postel devient ainsi première vice-présidente en charge des affaires sociales, Gilles Chatras est nommé vice-président en charge de la formation et du réseau, et enfin Michel Dumon est élu trésorier.

Le conseil d’administration, renforcé par la présence de cette nouvelle équipe, a tenu à récompenser Patrick Liébus pour ses nombreuses actions en faveur des artisans et du bâtiment en l’élisant membre d’honneur en sa qualité de président de la Capeb de 2010 à 2020.

Jean-Christophe Repon, l’homme aux multiples visages

De son côté, le nouveau président de la Capeb est présenté sous de multiples facettes, d’abord en sa première qualité d’artisan à la tête d’une petite entreprise familiale créée par son père, et intervenant principalement sur des chantiers de rénovation auprès des particuliers, mais aussi dans le secteur tertiaire.

C’est ensuite sa casquette de « militant » qui est mis à l’honneur. Dès 1995, Jean-Christophe Repon adhère à la Capeb du Var, dont il est élu président de 2010 à 2016. Sur cette même période, il assure aussi le rôle de vice-président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var (de 2005 à 2016). Grace à ces expériences, il est ensuite élu administrateur de la Capeb de Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il intègre ensuite la Capeb nationale et y occupe différents postes, dont celui de trésorier adjoint, puis de vice-président. Avant son élection en tant que président, Jean-Christophe Repon se fait aussi remarquer pour ses fonctions au CCCA-BTP, chez Constructys, UCF et U2P.

Enfin, derrière ces différentes fonctions se cache l’homme, ancien champion de France de Rugby dans les années 1991 et 1992 avec le RC Toulon. Une passion et un talent pour le sport travaillé depuis ses 11 ans au club RC valettois. Après son baccalauréat, il entretient ses ambitions sportives et poursuit des études de professeur de sport, avant de prendre la succession dans l'entreprise artisanale de son père. Pour autant et malgré ses fonctions, le sport conserve une place importante dans sa vie. Ainsi, il participe en 2018 au Tournoi des 6 nations.

Un profil engagé, compétiteur et ambitieux, qui a su séduire le conseil d’administration de la Capeb.

