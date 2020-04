Sto France, spécialiste de l’isolation thermique de façade, a désigné son nouveau Directeur commercial : depuis novembre dernier, Christophe Pivel s’attache à développer l’activité des différents marchés, et à augmenter la satisfaction clients.

En novembre dernier, Sto France a nommé son nouveau Directeur commercial en la personne de Christophe Pivel, 51 ans.

Diplômé de l’ESCP, Christophe Pivel commence sa carrière au sein d’entreprises du secteur de la construction comme Imerys Structure, où il devient Directeur commercial et marketing, puis de James Hardie, en tant que Directeur commercial Europe. Il rejoint ensuite successivement Virax, Rain Bird, Norma Group, puis Tradilux, avant d’arriver chez Sto France, avec une vingtaine d’années d’expérience en vente et marketing.

« Ce qui m'a plu chez Sto, c'est le fort potentiel de croissance de cette société grâce à sa capacité à adresser des nouveaux marchés et à développer des nouveaux produits. J'ai aussi rapidement ressenti les valeurs de transparence et de respect sur lesquelles repose cette société familiale », a réagit le nouveau Directeur commercial.

Depuis novembre, sa nouvelle mission consiste à optimiser la performance commerciale, notamment pour la part de marché de l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), et de poursuivre le développement de Sto sur les activités de ravalement et de bardage, que ce soit pour l’activité de chantier classique, mais aussi pour les solutions de façade sur ossature bois et métallique qui font appel à une production hors site. Enfin, il devra adapter l’organisation commerciale afin d’augmenter la satisfaction client.

Aujourd’hui, son équipe se compose de cinq Directeurs de régions, du Responsable du service développement, et du Responsable du service clients.

C.L.

