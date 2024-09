Les passoires thermiques se vendraient plus vite que les autres biens

Censées être moins désirables car très consommatrices d’énergie et peu confortables, les passoires thermiques restent paradoxalement attractives pour les acquéreurs. Selon une étude, elle se vendraient 1,7 fois plus vite qu’un logement présentant un DPE noté A.

GoFlint, plateforme d’annonces immobilières dédiée aux professionnels, dévoile son quatrième baromètre « La Vigie », visant à analyser les prix immobiliers selon la note du diagnostic de performance énergétique (DPE).

Les résultats montrent que sur les biens en vente au premier trimestre 2024, les passoires thermiques se sont vendues plus vite. « Plus la note est faible, plus un bien se vend rapidement», résume GoFlint.

« Nous voyons que les biens aux DPE faibles, qui sont les seuls dont les prix ont baissé sur le trimestre, ont une vitesse d’écoulement bien supérieure aux biens avec des notes DPE élevées et dont les prix attendus ont augmenté », ajoute Mihai Gavriloiu, co-fondateur de GoFlint.

Ainsi, seuls 18 % des logements présentant un DPE A ont été vendus, contre 63 % pour ceux classés F ou G.

Vente de passoires thermiques : des prix plus attractifs

Il faut dire que ces derniers se vendent avecune décote d’en moyenne 19,1 % pour les appartements, et -33,4 % pour les maisons. À Paris, cette décote est nettement moins importante, avec seulement -10,9 %.

Les passoires thermiques qui se vendent le plus cher se trouvent à Paris, Boulogne-Billancourt, Montreuil, Annecy et Nice. Inversement, celles qui se vendent le moins cher se trouvent à Saint-Étienne, Mulhouse, Limoges, Perpignan et Le Mans.

Les passoires thermiques les plus chères VS les moins chères. Source : GoFlint août 2024

Selon les auteurs de l’étude, la demande en logements neufs ou quasi-neufs est par ailleurs en baisse, ce qui se corrobore avec les chiffres du ministère de la Transition écologique, selon lequel les réservations de logements neufs ont chuté de 25 % au premier trimestre 2024.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock