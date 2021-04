Ce mardi 30 mars, l'organisation professionnelle CIMbéton a lancé Perceval, un nouveau logiciel de calcul conçu spécialement pour la route en béton. Ce projet permet notamment aux professionnels du secteur d’effectuer sur le cycle de vie complet, phase construction + phase entretien, une évaluation ou une comparaison économique et environnementale. Les détails.

CIMbéton a pour vocation de faire connaître les progrès techniques des ciments et des bétons dans tous les secteurs de la construction : bâtiment, travaux publics et génie civil. Aujourd’hui, l’organisation professionnelle observe une préoccupation forte, ainsi que beaucoup de rigueur dans les choix techniques, garantissant à la fois la maîtrise des coûts et le respect de la planète, de la part des MOA et MOE, et ce sur le cycle complet de la vie de l’ouvrage.

« Notre objectif c’est de partir du moins-disant économique sur la phase construction pour évoluer vers le mieux-disant économique et environnemental sur le cycle complet construction + vie en œuvre », explique Joseph Abdo, directeur délégué routes chez CIMbéton.

Perceval permet donc d’effectuer pour un projet de route, une comparaison économique et environnementale, par exemple, entre une structure routière en béton et une structure en matériaux bitumineux, ou un ouvrage d’assainissement en béton et un dispositif alternatif.

7 modules

Pour chaque projet routier une analyse multicritère est détaillée. En effet, Joseph Abdo indique « dans le cadre de l’étude d’un projet de route, de voirie ou d’aménagement urbain, il y a donc nécessité, pour le bureau d’études de disposer d’un outil permettant d’établir, sur le cycle complet, un bilan économique et environnemental des solutions techniques pressenties afin de justifier sa proposition finale. Pour l’entreprise, de recourir à un bilan économique et environnemental sur le cycle complet pour valoriser son offre ou justifier une variante. »

Le logiciel de calcul détermine 7 indicateurs. 1 indicateur économique qui détermine le coût global, ainsi que 6 indicateurs environnementaux. Ces derniers viennent faciliter les professionnels dans leur prise de décision. Perceval permet ensuite d’effectuer les 7 simulations suivantes (voir ci-dessous).

Un logiciel sur-mesure respecteux de l'environnement

De plus, selon Joseph Abdo, le logiciel a été conçu pour permettre à l’utilisateur de « choisir, en fonction des données locales de son projet, les valeurs des paramètres à chaque étape de l'étude, et de déterminer rapidement, parmi les deux techniques comparées, celle qui est la mieux adaptée pour son projet sur le plan économique et environnemental. »

Le programme permet de choisir la solution la plus adaptée, tout en étant respectueux de la planète. Perceval est donc un logiciel qui permet de minimiser les impacts sur l’environnement, et le coût global de l’opération, « une pratique qui s’est généralisée ces dernières années », d'après le directeur délégué Routes chez CIMbéton.

Marie Gérald

Photo de Une : CIMbéton.