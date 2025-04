RENOLIT ALKORPLAN roofing products, leader dans le domaine d’étanchéité de toitures, annonce avec fierté la réussite de la rénovation du centre commercial Auchan de Bordeaux grâce à sa membrane d’étanchéité de pointe à refroidissement passif, RENOLIT ALKORPLAN Bright. Ce projet marque une avancée considérable en matière d’architecture durable et d’efficacité énergétique pour les centres urbains.

Défis architecturaux et solutions innovantes : la transformation du toit du centre commercial Auchan de Bordeaux

Le centre commercial Auchan, un lieu clé de Bordeaux, avait grand besoin de remplacer sa toiture en bitume vieillissante. À l’origine installée en première partie en 1995, puis en deuxième partie en 2009, l’ancienne toiture n’était plus à la hauteur des normes modernes en matière d’efficacité et de durabilité.

« Première chose, notre choix s’est orienté par rapport au poids. Avant, on avait une étanchéité goudron, et aujourd’hui, on a souhaité passer sur une membrane de manière à ce que ce soit plus léger. Deuxième chose, il y a la réverbération de la chaleur et du soleil. Aujourd’hui, la membrane blanche ne garde pas la chaleur et le soleil », explique Romain Auffret, gestionnaire d’actifs techniques chez Nhood, un opérateur d’immobilier responsable de la gestion et du développement des biens possédés par le groupe, comme Auchan. De plus, le centre commercial, tous les jours plein d’animation, nécessitait une solution de couverture n’interférant pas avec ses activités quotidiennes.

La membrane RENOLIT ALKORPLAN Bright, installée par Cimalto, s’est montrée à la hauteur de ces défis. La membrane, très légère, a immédiatement résolu les préoccupations de poids en réduisant la charge structurelle tout en fournissant une solution pérenne d’étanchéité.

Son indice de réflectivité solaire (IRS) élevé a permis de minimiser l’absorption de la chaleur et ainsi de garantir que le bâtiment reste le plus frais possible tout en réduisant l’utilisation des climatisations d’environ 15 à 20 %.

Un résultat que l’entreprise avait pu confirmer avant même la conclusion du projet grâce à des images prises par un drone équipé d’une caméra thermique, qui montraient une réduction significative de la température dans la zone déjà couverte par la membrane Bright.

« On est allés au-delà de la demande du client », commente Julien Pervalet, chef de projet chez Cimalto.

L’homogénéité et la couleur blanche de la membrane sont plus qu’un choix esthétique. Elles facilitent l’installation et évitent de perturber les activités du centre commercial.

Engagement envers la durabilité environnementale et la communauté : l’impact de la campagne Cool3 avec le centre commercial Auchan

Outre des prouesses techniques, le projet RENOLIT ALKORPLAN Bright illustre un engagement envers la durabilité environnementale à travers la campagne Cool3. Cette initiative est en accord avec les efforts du groupe à respecter l’environnement en réduisant les émissions de CO 2 et en améliorant l’air urbain.

Le projet Auchan de 6 300 m² a permis de planter 63 arbres qui contribueront à gommer 21 tonnes de CO 2 . La campagne Cool3, grâce à des partenariats avec Treedom, garantit transparence et responsabilité. Les arbres sont plantés par les communautés locales qui profitent directement de ces activités agroforestières. Ainsi, le développement socio-économique est concilié avec des objectifs environnementaux.

« Ce projet novateur au centre commercial Auchan établit une nouvelle référence en matière de solutions de couverture tout en montrant l’engagement de RENOLIT envers l’innovation, la durabilité environnementale et la communauté. Alors que les centres urbains luttent en continu contre les effets du changement climatique, les projets comme celui-ci ouvrent la voie vers l’avenir en maintenant l’équilibre entre développement et respect de l’environnement », déclare Cédric Salhi, responsable des ventes chez RENOLIT ALKORPLAN Sud-Ouest France.

