Clésence, filiale du groupe Action Logement implantée dans les Hauts-de-France et le nord de l’Île-de-France, annonce sa fusion avec Picardie Habitat, historiquement basée dans l’Oise. Grâce à cette fusion, Clésence se renforce pour devenir un acteur de premier plan. L’entreprise sociale pour l’habitat (ESH) devient le 3ème opérateur des Hauts-de-France et la 3ème filiale du groupe Action Logement, avec un patrimoine de près de 50 000 logements, 90 000 locataires, et 700 collaborateurs. Clésence a désormais pour ambition de produire 2 000 agréments de logements locatifs par an, parmi lesquels 400 seront dédiés aux logements thématiques comme les résidences pour étudiants, pour jeunes actifs, pour seniors etc. L’entreprise sociale pour l’habitat s’engage notamment à produire des logements dans les zones tendues comme le nord de l’Île-de-France, et plus particulièrement le pôle de Roissy, mais aussi les métropoles de Lille et Amiens, ainsi que le sud de l’Oise. L’entreprise sociale pour l’habitat diversifie également son offre de construction en développant des logements en accession sociale, à hauteur de 100 à 150 réservations par an. Devenir un acteur référent en terme de bâtiments bas carbone Autre axe qui sera développé : la qualité des projets et leur impact environnemental. L’ESH se donne en effet pour objectif de produire 10 % de bâtiments bas carbone au sein de sa production annuelle. Pour cela, elle compte développer l’utilisation de matériaux biosourcés, mettre en avant l’économie circulaire, privilégier les circuits-courts, ou encore recourir au BIM pour optimiser la gestion, l’exploitation et la maintenance de son patrimoine. « Nous souhaitons devenir un acteur référent en matière de bâtiments bas carbone et initier rapidement un premier plan d’action en matière d’autoconsommation collective », annonce Sabine Guina, responsable de la transition énergétique. L’ESH vise ainsi la création d’un plan d’autoconsommation cette année. Rénover son parc et éradiquer les passoires thermiques Outre la construction, l’entreprise poursuivra sa politique de rénovation de son parc pour maintenir l’attractivité de son patrimoine immobilier. Elle prévoit ainsi de réhabiliter 1 500 logements d’ici deux ans, notamment pour « endiguer les passoires thermiques », soit les étiquettes énergétiques F et G. L’ESH ambitionne ainsi de parvenir à un objectif de zéro étiquette énergétique au-delà de D à l’horizon 2025, notamment pour permettre aux locataires de faire des économies d’énergie de l’ordre de 20 à 30 %. Avec son expertise dans le domaine de la réhabilitation et la gestion du patrimoine, Clésence rappelle également être engagée aux côtés du programme Action cœur de ville, notamment à Arras, Beauvais, Cambrai, Compiègne, Saint-Quentin, Senlis, Soissons ou encore Château-Thierry. C.L. Photo de une : ©Adobe Stock

