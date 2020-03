Alors que les apprentis ne peuvent plus se rendre dans les centres de formations, le CCCA-BTP se mobilise en cette période de confinement indéterminée pour proposer aux CFA du BTP un dispositif d’accompagnement et de conseils pour la mise en place de formations à distance. Aides pour l’équipe pédagogique, contenus en ligne, plateforme Aptyce… le point sur les solutions proposées.

« Dans cette période troublée, où responsabilité et solidarité s’imposent plus que jamais, il est du rôle du CCCA-BTP de déployer, au profit de l’ensemble des organismes de formation dédiés aux métiers du bâtiment et des travaux publics, un dispositif pour assurer la mise en place de modalités de formations à distance immédiatement opérationnelles », estime Jean-Christophe Repon, président du CCCA-BTP.

Sur son site internet, le CCCA-BTP émet donc des recommandations pour assurer la continuité des formations. Il propose notamment des conseils pratiques pour accompagner les équipes pédagogiques et les aider à s’organiser. Parmi les thématiques proposées :

Comment établir une feuille de route ;

Renforcer le rôle du référent avec le tutorat pour organiser les activités de groupe ;

Coordonner la continuité de la formation des jeunes en entreprise ;

Suivre, accompagner et réguler le travail des équipes pédagogiques ;

Mettre en place un suivi et assurer la traçabilité de la formation à distance ;

Accompagner les formateurs ;

Des contenus en ligne

Concrètement, le CCCA-BTP met à disposition des contenus pédagogiques (modules de formation, guides méthodologiques, sitographies etc.), immédiatement exploitables par les formateurs des CFA du BTP. Certains de ces contenus ont été conçus pour être exploités sur des plateformes de formation à distance comme Aptyce. Cette dernière offre aux apprentis des parcours de formation personnalisés. Elle comprend d’ores et déjà plus de 500 modules de formation. La plateforme, actuellement accessible pour 45 000 apprentis, devrait encore être déployée à plus grande échelle.

Le CCCA-BTP propose également du contenu audiovisuel, avec des vidéos, des tutoriels et des webinaires, aux formateurs.

L’organisme rappelle également l’existence de Passerelle(s), un site de culture générale hébergé par la Bibliothèque Nationale de France et réalisé avec le soutien de la Fondation BTP Plus, qui s’intéresse aux métiers, réalisations et savoir-faire du bâtiment et de l’architecture de l’Antiquité à nos jours.

Enfin, des contacts seront dédiés aux managers pédagogiques pour les accompagner au quotidien au plus près de leurs besoins.

C.L.

