Le CCCA-BTP, accélérateur d’innovation dans la formation aux métiers du BTP

Expert de la pédagogie de l’alternance depuis plus de 80 ans, le CCCA-BTP propose une offre de services au profit de l’ensemble des organismes de formation aux métiers du BTP, pour les accompagner et leur permettre d’anticiper les évolutions, gagner en attractivité, assurer le développement de leur activité, optimiser leur performance et garantir une haute qualité pédagogique. Le CCCA-BTP, qui fait de l’innovation un marqueur fort de son action, soutient les expérimentations et les projets innovants avec des appels à projets, conçoit les ressources et outils pédagogiques adaptés à la montée en compétences des apprentis, aux nouvelles formes d’apprentissage (réalité virtuelle et augmentée, formation à distance, hybridation des compétences) et aux besoins des entreprises.

Le CCCA-BTP est acteur de l’élaboration des référentiels de compétences des diplômes aux métiers du BTP et opérateur de certification pour les CPNE conjointes du bâtiment et des travaux publics.

Anticiper, innover, performer… Les expertises du CCCA-BTP

Concepteur de ressources, méthodes et solutions numériques adaptées à la montée en compétences des apprentis, aux nouvelles formes d’apprentissage et toujours en parfaite adéquation avec les besoins en compétences actuels et futurs des entreprises du BTP.

Acteur de l’internationalisation des compétences : actions de mobilité européenne, projets d’ingénierie pédagogique.

Impulseur de performance : activité de veille, réalisation d’études et d’enquêtes auprès des apprentis, des entreprises et des organismes de formation.

Créateur de parcours de montée en compétences innovants notamment avec la 3C.Académie : des thématiques au profit des collaborateurs des organismes de formation, quel que soit leur métier.

Éclaireur de tendances : démarche d’innovation stratégique et accompagnement des expérimentations et innovations avec l’incubateur WinLab’.

Propulseur d’innovation pédagogique : partage, test, expérimentation et déploiement d’innovations pédagogiques au profit de l’ensemble des organismes de formation par apprentissage aux métiers du BTP de demain.

Financeur de projets innovants : organisation d’appels à projets et appels à candidatures (46 M€ de budget en 2024).

Boosteur de promotion et d’attractivité des métiers et de l’apprentissage BTP : organisation d’actions nationales de communication et de recrutement : campagne « La Construction » (laconstruction.fr), opérations « Boost apprentissage BTP » (boost-apprentissage-btp.fr), « Destination CAP BTP » (destination-cap-btp.fr).

