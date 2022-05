Construction bois : « Il faut relocaliser et sécuriser les approvisionnements » (UCIB -FNB)

Le 28 avril dernier, l’Union des industriels et constructeurs bois (UICB) et la Fédération nationale du bois (FNB) organisaient les premières rencontres professionnelles du secteur bois pour activer une nouvelle dynamique. Une première étape essentielle pour répondre aux attentes du marché.

Réunis dans l’auditorium de la SMA BTP, les acteurs de la filière bois avaient pour objectif d'anayser des projections afin de répondre aux demandes croissantes du marché, mais également de tenter de trouver des solutions pour « relocaliser et sécuriser les approvisionnements » en « adaptant les outils industriels ».

« Ces rencontres constituent, pour eux tous, une première étape essentielle pour répondre aux attentes du marché, mais aussi et surtout pour démontrer la responsabilité assumée de la réponse portée par la filière à la décarbonation du bâtiment », notent les organisateurs.

Ainsi, scieurs, industriels et constructeurs du secteur bois ont pu échanger en « face à face » pour tenter d’induire un recours plus important aux matériaux biosourcés, et en particulier au bois dans la construction. En effet, les crises récentes ont démontré l'importance de limiter la dépendance de l’industrie française aux produits importés. Pour cela, les acteurs du secteur ont souligné la nécessité de « disposer d'une bonne visibilité sur les accès aux ressources et leurs débouchés ».

« Nous avons l’obligation de réussir la relocalisation de nos activités pour que le bois avance. Le climat détendu dans lequel ces rencontres se déroulent me laisse penser que nous avons brisé la glace et nous nous engageons vers un succès collectif », a souligné Jacques Ducerf, président de la FNB. « Nous ouvrons aujourd’hui un nouveau chapitre dans l’histoire de la filière forêt-bois, les échanges riches et fructueux au cours de cette journée prouvent que notre investissement est à la hauteur des enjeux », commente à son tour Frédéric Carteret, président de l’UICB et de la FBIE.

Par ailleurs, les professionnels annoncent avoir déjà pris acte pour maintenir des travaux communs afin d’atteindre les objectifs établis. Une déclinaison dans les territoires de ces rencontres sera pilotée par UICB et FNB pour « fédérer le plus grand nombre d’entreprises et amplifier cette nouvelle dynamique ».

Marie Gérald

Photo de Une : ©Adobe Stock