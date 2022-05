En 2021, plus de 3 millions de bénéficiaires de la complémentaire santé PRO BTP

+5,9 %, c’est la progression de chiffre d'affaires qu’enregistre PRO BTP entre 2019 et 2021. Une croissance portée par l’activité prévoyance, qui s’accompagne d’un faible taux de résiliation.

« Tous les indicateurs du groupe sont au vert et lui permettent d’envisager sereinement l’avenir », se réjouit PRO BTP, groupe professionnel de protection sociale au service des entreprises, artisans, salariés, apprentis et retraités du BTP.

Pour preuve, son chiffre d’affaires s’élève en 2021 à 3 207 millions d’euros, soit +8,8 % par rapport à 2020, et même +5,9 % par rapport à 2019. Il s’agirait du plus haut volume d’activité atteint, depuis la création, en 2016, de la SGAPS BTP, qui regroupe toutes les activités assurance et épargne du groupe PRO BTP.

L’activité prévoyance enregistre la plus forte croissance

Il faut dire que l’activité de l’assurance santé de PRO BTP était prolifique, grimpant à 1 717 millions d’euros (+12,5 % par rapport à 2020). Pendant ce temps, le résultat net combiné enregistre +236 millions d’euros, approchant les niveaux de 2019 (+253 millions d’euros).

Chiffres de l'activité assurance du groupe PRO BTP en 2021

Le constat est surprenant pour PRO BTP. Le maintien des arrêts de travail Covid-19 pour les entreprises adhérentes et la hausse de la sinistralité en assurance santé pour les portefeuilles des retraités, auraient dû freiner l’exercice 2021.

C’est toutefois, l’institut BTP-PRÉVOYANCE qui enregistre la plus forte progression en chiffre d’affaires, atteignant les 2 747 millions d’euros (+10,9 % par rapport à 2020). Croissance qui va notamment de pair avec celle de l’emploi salarié (+3,1 %) et du nombre de salariés couverts en santé collective (+3,8 %).

La performance est également illustrée par la baisse du taux de résiliation depuis deux ans, passant sous la barre des 1 %, tant en prévoyance qu’en santé collective. « Cette fidélité fait écho aux mesures exceptionnelles d’accompagnement adoptées par le Groupe depuis le début de l’épidémie », commente PRO BTP, faisant justement allusion à la continuité de l’indemnisation des arrêts de travail Covid-19, évoquée auparavant. Sans compter la gratuité des garanties collectives prévoyance et santé, maintenue de mars à mai 2020.

Ainsi, le groupe PRO BTP dépasse en 2021, pour la première fois, la barre des 3 millions de bénéficiaires en complémentaire santé (+3 % en un an).

Une trésorerie au beau fixe pour diversifier ses prestations



Le bilan 2021 conforte la diversification de l’offre déployée par le groupe PRO BTP, dont le lancement de l’assurance emprunteur en 2020, qui regroupait déjà fin 2021 plus de 3 000 souscripteurs.

De plus en plus d’artisans adhèrent à la couverture santé, avec 65 000 bénéficiaires fin 2021 (+7 % en un an). Après une offre dédiée au cartonnage en 2020, c’est au tour de la marque PRODIGÉO Assurances de voir le jour en 2021 – dédiée à la construction. De quoi booster de 40 % l’activité du groupe sur ces nouveaux marchés de la construction, l’année dernière.

2021 aurait aussi permis la « consolidation de l’activité de retraite complémentaire du groupe : l’Alliance Professionnelle », affirme PRO BTP, membre de l’union aux côtés d’Agrica, Audiens, B2V, IRP Auto, Lourmel. Dirigée par Hervé Naerhuysen, directeur Général de PRO BTP, l’alliance a pour but de mutualiser des outils et fluidifier les demandes et la gestion de retraites chez plus de 3,2 millions d’allocataires et près de 585 000 entreprises. Sur l’année, l’Alliance Professionnelle dénombre 11,5 milliards d’euros de cotisations au total, sur ses six secteurs professionnels.

Les fonds propres combinés de la SGAPS BTP ont aussi les épaules solides, en témoignent les +5,9 % en normes comptables françaises, ainsi que les +8 % côté fonds propres prudentiels. Le groupe augmente ainsi son taux de solvabilité, « passant de 203 % fin 2020 à 218 % fin 2021, sans recours aux mesures transitoires ».

Taux de solvabilité du groupe PRO BTP en 2021

Grâce à ses propres moyens assurant 95 % de son chiffre d’affaires, que ce soit en distribution ou en gestion, PRO BTP fait reculer ses frais de gestion. Chose qui permet un fort taux de redistribution à ses adhérents, notamment sur le volet BTP-PRÉVOYANCE.

L’offre a également pu irriguer ses dépenses d’action sociale, montées à 51,4 M€, soit l’équivalent de 1,9 % de ses cotisations en affaires directes. De quoi couvrir différentes prestations : accès aux soins des plus fragiles, prêts sociaux pour l’acquisition du premier logement, accompagnement des apprentis et des salariés aidants…

Virginie Kroun

