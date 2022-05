Rénovation énergétique : Eldo lève 6 millions d’euros

Eldo, start-up qui a pour objectif de faciliter la relation client pour les artisans et entreprises du BTP, annonce ce lundi avoir levé 6 millions d’euros pour accélérer son déploiement en Europe. Le résultat d'un tour de table réalisé auprès de plusieurs investisseurs, dont IRDI et M Capital.

Ambitieuse, la start-up Eldo s’est fixée comme mission de devenir la première plateforme européenne de solutions digitales à destination du secteur de l'habitat.

En réalisant récemment son second tour table, une levée de fonds de 6 millions d’euros a été réalisée auprès des investisseurs historiques IRDI et M Capital, ainsi qu’auprès de nouveaux partenaires Sofiouest et Grand Sud-Ouest Capital. De quoi permettre au spécialiste des avis clients du BTP en France, d'avancer vers son objectif.

Pour Patrice Hutin, directeur général de la société d’investissement Sofiouest, le secteur de la rénovation énergétique et de l’amélioration de l’habitat sont « des enjeux clés » en France et en Europe, et « Eldo permet de répondre aux nouvelles attentes des marques et des particuliers ».

Conquérir les marchés européens

Cette opération, qui renforce ainsi les projets de R&D autour de sa solution SaaS marketing, permettra également à la start-up toulousaine d’accélérer la création de sa « super-app » pour les professionnels et marques. Car face à une demande grandissante autour de cette thématique de la rénovation énergétique, elle tend à se positionner comme l’entreprise de référence pour accompagner les 3,5 millions d’entreprises sur ce marché.

« Ce qui nous anime c’est de permettre d’accélérer le déploiement de cette rénovation énergétique globale chez les particuliers, en fournissant les meilleurs outils possibles aux artisans et industriels pour qu’ils puissent répondre mieux et plus vite aux demandes. Car celles-ci restent très fortes en dépit des multiples crises auxquelles est confronté le secteur », souligne Jean-Bernard Melet, président-fondateur de la start-up.

Eldo ambitionne ainsi de développer de nouvelles fonctionnalités, et de créer des partenariats, mais également de poursuivre sa croissance européenne. Présent en Belgique et en Suisse, la jeune pousse désire à présent pouvoir s'ouvrir à ses voisins limitrophes pour « conquérir les marchés européens », commente Jean-Bernard Melet.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Eldo