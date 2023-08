Détenu par le fonds HLD de Jean-Bernard Lafonta, Kiloutou s’attaque à l’Europe

Cet été, le groupe français spécialisé dans la location de matériels de chantier Kiloutou a acheté coup sur coup deux concurrents en Europe : le portugais Grupo Vendap (numéro 1 du pays) et le danois Holbæk Lift (acteur régional du pays). Ces deux opérations permettent à Kiloutou, porté par le fonds d’investissement HLD de Jean-Bernard Lafonta, de franchir le cap du milliard d’euros de chiffre d’affaires et d’étendre sa toile en Europe.

Kiloutou voit son avenir à l’international. Le loueur de matériels et d’équipements pour chantier BTP a vécu un été agité en signant ses 8ème et 9ème acquisitions en l’espace d’un an. Le groupe français vient en effet d’acheter Grupo Vendap, leader du secteur au Portugal avec 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et 18% de part de marché. Il a également mis la main sur Holbæk Lift, petit acteur régional au Danemark réalisant 6 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant 20 collaborateurs. En cumulé, ces deux entreprises sont valorisées plus d’une centaine de millions d’euros.

Un développement constant

L’acquisition de ces deux concurrents européens permet à Kiloutou d’étendre son positionnement sur le vieux continent. Avec Grupo Vendap, le groupe français débarque tout d’abord au Portugal, et s’offre d’emblée une place de leader. Le nouveau propriétaire d’Holbæk Lift étoffe également son réseau au Danemark. Ces opérations permettent aussi à Kiloutou de franchir le milliard d’euros de chiffre d’affaires. Une barre symbolique.

Un exploit notable pour une entreprise qui, en l’espace de 42 ans, n’a cessé de se développer. « Nous sommes numéro 2 en France, avec 15 % de part de marché derrière Loxam, et numéro 3 en Europe, avec des places de leader au Portugal et au Danemark », explique Olivier Colleau, président exécutif de Kiloutou. « Notre priorité est de nous développer en Europe pour diversifier les risques. Seules des acquisitions ciblées permettent de disposer d’équipes locales ayant déjà un réseau de clients. Les opportunités sont nombreuses ».

Croissance externe à l'international

Si les particuliers étaient au départ ses principaux clients, Kiloutou collabore désormais principalement avec des professionnels, qui représentent 95% de son activité. Le groupe d’Olivier Colleau leur loue du matériel de terrassement, des nacelles élévatrices et de l’outillage. Des poids lourds comme Vinci, Eiffage ou encore Bouygues Construction font partie de sa clientèle. Kiloutou emploie aujourd’hui 7 000 collaborateurs répartis dans 550 agences en France, Espagne, Italie, Allemagne, Danemark et Portugal.

Dans son ascension, l’expert du BTP a notamment pu compter sur le soutien d’HLD, le fonds d’investissement dirigé par Jean-Bernard Lafonta et actionnaire majoritaire (69% du capital contrôlé) depuis 2018. L’appui de Jean-Bernard Lafonta et de ses équipes permet à Kiloutou d’augmenter son potentiel de croissance organique ou externe, d’améliorer ses performances opérationnelles et d’accélérer son développement à l’international. Au-delà des finances, HLD s’engage en apportant ses compétences. Le groupe offre à Kiloutou un véritable accompagnement dans son développement en Europe, afin de renforcer son leadership.

« Dès le départ, nous avons investi dans l’optique de réaliser de nombreuses acquisitions, en particulier à l’étranger. C’est un marché très atomisé, avec des entreprises de toutes tailles, d’une dizaine de collaborateurs à plusieurs milliers. Depuis 2018, Kiloutou a multiplié par cinq son chiffre d’affaires à l’international. Six pays (Pologne, Espagne, Allemagne, Italie, Portugal, Danemark) génèrent désormais 33 % de l’activité », conclut Jean-Hubert Vial, associé chez HLD.