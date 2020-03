Timberland Pro, qui a intégré le groupe VF Corporation en 2011, et Dickies Workwear, qui l’a rejoint en 2017, développent des produits destinés aux professionnels du BTP, au plus près de leurs besoins. Pantalons adaptés aux mouvements, résistance à la pluie, régulation de la température, chaussures de sécurité… Le point sur les nouveautés avec Justine Boutelou, Brand Manager UK et France pour Dickies Workwear et Timberland Pro.

Dickies s’adapte aux mouvements Récemment, Dickies Workwear a lancé la gamme Flex, avec des pantalons stretch. L’objectif ? Proposer des pantalons à la fois résistants et flexibles, qui suivent les mouvements des professionnels du BTP et favorisent leur mobilité. Elle se décline en trois pantalons : Flex, Flex Universel, et GDT Premium. Flex est à 97 % en coton brossé et 3 % d’élasthane. Flex. ©Dickies Flex Universel est pour sa part composé à 60 % de coton, 38 % de polyester et 2 % d’élasthane. Flex Universel. ©Dickies Enfin, GTD Premium est à 98 % de coton et 2 % d’élasthane. « C’est l’un de nos best-sellers », explique Justine Boutelou, Brand Manager UK et France. « Il est en coton majoritaire donc cela plaît beaucoup au marché français. Pour les Français, le coton reste une valeur sûre. C’est un pantalon extrêmement robuste car il renforcé en cordura (matière très résistante) sur les poches genouillères et sur l’ourlet du pantalon pour permettre une résistance à l’abrasion », précise-t-elle. GTD Premium. ©Dickies Cette gamme s’adapte donc aux besoins de chacun, « entre ceux qui veulent de la souplesse, ceux qui ont besoin de beaucoup de poches, ou ceux qui veulent du coton ». A noter que ces pantalons sont disponibles en différents coloris (noir, gris, bleu marine, stone, camo…). La gamme Flex va d’ailleurs s’étendre aux chaussures, avec le lancement de cinq nouveaux modèles de chaussures qui sortiront au mois de juin. Justine Boutelou nous annonce également que la Cameron Boot, déjà disponible en noir et marron, et qui « plaît beaucoup aux clients français », est désormais proposée en couleur « miel » : La Cameron boot en couleur "miel". ©Dickies Concernant les autres nouveautés en textile, Justine Boutelou annonce la sortie et été de deux nouveaux polos et t-shirt qui disposeront de la nouvelle technologie « Temp-IQ », qui permet de réguler la température corporelle : « Quand il fait trop chaud, la matière absorbe l’humidité. Inversement, quand il fait froid, elle garde la chaleur. C’est donc une solution particulièrement adaptée pour les professionnels de la construction qui travaillent en extérieur », souligne-t-elle. Timberland Pro s’engage en faveur de l’environnement Mêmes préoccupations chez Timberland Pro, qui a développé la technologie RainRepel pour faire barrière contre la pluie et l’humidité. On la retrouve notamment sur les pantalons Tough Vent et Interax, qui comprennent également du polyester recyclé. Il faut dire que Timberland Pro est particulièrement engagée en faveur du développement durable. « C’est l’une des premières marques de workwear à s’être intéressée à l’environnement et au développement durable », souligne Justine Boutelou. Dès 2009, la marque lançait en effet l’initiative ReBotl, visant à recycler des bouteilles en plastique et à les transformer en textile pour concevoir certains vêtements ou chaussures de la marque, dans le but de réduire son empreinte environnementale. Depuis le lancement de Rebotl, plus de 346 millions de bouteilles ont déjà été collectées, recyclées, et transformées en tissus. Cette matière recyclée est notamment utilisée pour les chaussures : « Nous avons récemment lancé cinq modèles de chaussures dans lesquelles il y a au moins 50 % de matière recyclées », précise J. Boutelou. Parmi les chaussures qui mettent en œuvre Rebotl, l’emblématique « yellow boot » de Timberland a été mises au normes pour les professionnels, avec l’ajout d’une coque de protection en alliage, une semelle anti-perforation métallique, une membrane waterproof, un traitement antimicrobien, et une technologie anti-fatigue qui absorbe les chocs. L'Iconic work boot. ©Timberland Pro Claire Lemonnier Photo de une : ©Timberland Pro

