Isocoton d’Isover : l'isolant biosourcé en textile recyclé fabriqué en France

Fabriqué en France à partir de textiles recyclés, principalement du coton, Isocoton est l'isolant biosourcé d'Isover qui allie tradition et innovation. Ce matériau, apprécié pour sa douceur, sa résistance et son confort de pose, offre des propriétés isolantes naturelles très appréciées.

Composé à environ 70 % de coton, complété par des fibres synthétiques et un liant en fibres polyester, Isocoton se distingue par ses performances thermiques de haute qualité, avec une conductivité thermique variant de 0,037 à 0,051 W/m.K. La laine de coton recyclée provient de deux sources durables : des vêtements en fin de vie collectés en France et des chutes de production textile.

Le processus de fabrication en trois étapes (récolte, effilochage et thermocollage) se fait par voie sèche, un procédé éco-responsable qui minimise l'empreinte en eau. Certifié par l'ACERMI, Isocoton offre l'une des meilleures performances thermiques sur le marché des isolants biosourcés.

Adapté aux murs, cloisons, combles et plafonds, Isocoton est disponible en panneaux de 120 x 60 cm et en cinq épaisseurs allant de 45 mm à 140 mm, assurant une grande flexibilité d'application. Les panneaux, légers, faciles à découper et semi-rigides, se posent aisément même dans les espaces restreints.

En plus de ses performances thermiques, Isocoton affiche une performance acoustique de haute qualité, comparable aux meilleurs produits du marché, avec des cloisons pouvant atteindre un indice d'isolation de 63 dB. Sa compatibilité avec les systèmes Optima murs et les membranes Vario® d'Isover garantit une étanchéité optimale et un confort durable pour l'air intérieur (étiquette A+).

Simple à poser grâce au couteau Easycut d'Isover, Isocoton se conforme aux deux Avis Techniques encadrant son usage pour les murs et les combles. Il répond ainsi aux normes actuelles pour les constructions bois et maçonnées en intérieur, garantissant une isolation durable, écologique et de haute qualité pour le confort de l'habitat.

