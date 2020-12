Europe-TP.com présente pour la 4ème année consécutive son Baromètre du marché des matériels de travaux publics d’occasion. En retraçant le comportement des acheteurs, ce baromètre permet de décrypter et de comprendre quelles sont les attentes et les préférences des Français en ce qui concerne les engins d'occasion sur le marché.

En comptabilisant plus de 3 millions de visites par mois, Europe-TP.com est depuis plus de 20 ans, un acteur du marché français des petites annonces de matériels et d'engins de TP d’occasion. Leader en Espagne et au Portugal, la société a une grande présence commerciale à l’échelle européenne.

Pour la 4ème année consécutive, la société publie son Baromètre du marché des matériels de travaux publics d’occasion. Réalisé dans le but de mieux cerner les attentes des acheteurs, l'étude se divise en 3 catégories :

• les matériels TP d’occasion les plus recherchés par les Français en 2020,

• les acheteurs et leurs attentes,

• l’impact du confinement.

Elle est présentée sous formes de graphiques et regroupe 6 catégories d’engins. Les pelles, les mini-pelles, les pelles sur chenilles, les pelles sur pneus, les chargeuses, les bulldozers et les tractopelles sont ainsi examinés.

Une étude réalisée dans un contexte particulier

Dans un contexte sanitaire liée au COVID-19, le baromètre 2020 des matériels TP d’occasion montre que le confinement a eu un impact sur les habitudes des acheteurs. Effectivement, cela entraîne une nette progression du nombre de visites sur l'ensemble du site Europe-TP.com (3,2 millions en mai 2020 contre 1,7 million en mai 2019). Il indique également que les potentiels acheteurs consultent majoritairement le site depuis leur ordinateur de bureau à défaut d’utiliser la version mobile. Par ailleurs, les données récoltées par le site ont suffi à dresser le portrait-robot du potentiel acheteur d’engins de TP d’occasion. Il s'agirait d'un homme âgé de 25 à 54 ans qui privilégie notamment pour son achat : le prix, le nombre d'heures et la marque.

Les pelles : la tendance de 2020

Avec 46,2% des recherches, ce sont les pelles qui intéressent le plus les acheteurs, suivies des chargeuses (7,3%), des tractopelles (6,8%) et des grues (4,8%). Quant aux porte-engins et aux bulldozers, ils sont à égalité avec 2,5% des recherches.

Les pelles et les mini pelles sont un marché en forte progression et constituent à elles seules le top 3 de ce baromètre. Les marques Caterpillar (14,9%) et Kubota (14,8%) sont les plus demandées avec une préférence pour les occasions récentes (de 2015 à 2020) et avec 3 000 à 4 000 heures d'utilisation au compteur. Les mini-pelles sont elles aussi très sollicitées puisqu’elles représentent 4,1% des recherches de la catégorie pelles, contre 64% l’année précédente et pour un prix de 10 000 à 12 500 €. Dans la même catégorie, les pelles sur chenilles représentent 16,6% et sont ainsi sur la seconde marche du podium. Elles peuvent coûter entre 20 000 et 25 000 €. Et enfin, avec 7,5% des recherches, les pelles sur pneus avec un prix situé entre 20 000 et 25 000 €, concluent ce top 3.

De plus, l’étude réalisée nous révèle que Caterpillar est l’une des marques les plus demandées par les acheteurs. En effet, elle représente 37,6% des recherches pour les chargeurs sur pneus et 72,4% des recherches pour les bulldozers. De leur côté, les tractopelles JCB sont toujours en tête avec un prix entre 10 000 et 15 000 €, malgré une préférence pour les modèles récents de 2018 à 2020.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock.