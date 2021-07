Huit chantiers signent la charte « Chantier responsable » au siège de la FFB Île-de-France

Le 30 juin, la Fédération Française du Bâtiment (FFB), l’Agence régionale du traitement et l’élimination des déchets (ARTED), l’Ademe et des professionnels du BTP se sont réunis au siège de la FFB Île-de-France, à Le Port-Marly. L’occasion d’évoquer la démarche « Chantier responsable » et signer la charte liée, dont le chantier de la FFB Île-de-France est signataire, aux côtés de sept autres projets.

« 2021 est l’année de l’entrée en vigueur d’une vague de nouvelles mesures en matière de gestion des déchets », a annoncé Patrick Ramé, président de la FFB Île-de-France lors d’un échange au siège de l’organisme le mercredi 30 juin. Le rassemblement a réuni les nombreux acteurs retenus dans la démarche « Chantier responsable », en faveur du recyclage et contre les dépôts sauvages.

Il faut dire que le secteur est particulièrement touché par les questions de développement durable. Responsable de 25 % des émissions de CO2, le bâtiment cause également 46 millions de tonnes de déchets, soit plus que les ménages (30 millions de tonnes), mais moins que les travaux publics (180 millions de tonnes).

90 % proviennent des travaux de construction et de réhabilitation, et trois quarts sont des déchets inertes (gravats, béton, tuiles). Le reste est réparti entre moins d’un quart de déchets non-dangereux (plâtre, bois, plastique…) et 5 % de déchets dangereux (solvant, amiante). Bien que les inertes soient bien valorisés, les 10 millions de tonnes de déchets du second-œuvre (plâtre, bois, isolant) sont aujourd’hui peu recyclés.

Un chantier au siège de la FFB IDF, signataire de la démarche « Chantier responsable »

Des obligations légales vont donc été mises en place, notamment dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP) qui devrait être appliquée au secteur du BTP en 2022. Ses dispositions imposent entre autres un devis concernant la gestion des déchets dans les projets de chantiers et le remplissage d’un bordereau pour chaque dépôt.

Des mesures que la FFB encourage déjà, notamment au travers d'un site internet proposant un annuaire des lieux de collecte les plus proches, des guides d’informations sur les bonnes pratiques, ou bien des animations de sensibilisation pour ses adhérents. Mais surtout, le siège francilien a lancé l’un des premiers huit projets de travaux signataires de la charte « Chantier responsable ». Le document, mis en place par l’ARTED, implique les chantiers dans différents engagements relatifs à la réduction et le tri des déchets, moins de nuisances vis-à-vis des riverains,ou encore le respect de la sécurité des compagnons.

Ainsi, au siège de la FFB Île-de-France, les travaux de curage et de réaménagement d’un plateau de bureaux sont dédiés au sous-sol à un espace de tri. Les déchets y sont catalogués en différents types : emballages cartons et plastiques, chutes de plâtre et sols, objets disponibles au réemploi (sanitaire…). Les déchets électroniques et électriques, ou bien ceux d’ameublement, bénéficient d’un traitement et d'un ramassage plus spécifique, selon les besoins et le volume à collecter.

Un accompagnement souple et adapté aux acteurs de la construction

La FFB et les différents acteurs des huit dossiers de chantiers retenus ont pu signer ensemble cette charte existant en deux versions. La première destinée aux entreprises participants à ces chantiers, la deuxième dédiée aux autres parties prenantes c’est-à-dire l’ARTED, les maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.

« Chantier responsable » tend à accompagner tous les acteurs de la construction, en particulier les maîtres d’œuvre, dans la gestion des déchets. Elle ne se veut pas non plus trop contraignante et tient à aborder avec réalisme le travail des professionnels et leur cahier des charges.

Les chantiers concernés sont d'ailleurs financés par l’Ademe, contente qu’un « partenaire du secteur s’engage de façon matérielle et concrète », commente Jérémie Almosni, directeur régional de l'Ademe Île-de-France. « Surtout le BTP, pour qui le territoire francilien est bien particulier à plusieurs égards. La volumétrie des déchets du BTP en Île-de-France est bien plus importante. J’ose imaginer, face aux chantiers d’ampleur à venir comme celui relatif au Grand Paris ou aux Jeux Olympiques, que nous allons faire face à une augmentation de ce volume ».

Mais le plus touché le projet « Chantier responsable », c’est Jean-Paul Charpentier, président de l’ARTED. Pour lui, la signature concrétise plus de vingt années d’expérience dans le secteur environnemental et la gestion des déchets, entre sensibilisation en CFA, développement de sites de dépôt à proximité, conventions et plateforme de récupération… « Je suis un homme satisfait et ma grande fierté serait de supprimer les pancartes interdites aux publics et les palissades pour montrer avec fierté nos chantiers et attirer de jeunes talents », conclut-il

Virginie Kroun

Photo de une : Virginie Kroun