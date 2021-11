Déchets de chantiers : Mikit et Geode Environnement nouent un partenariat

Jeudi dernier, Techem, société spécialisée dans le domaine du comptage de l’eau et du chauffage, a annoncé dans un communiqué qu’elle rejoignait Récylum, afin de collecter et de traiter les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) professionnels qu’elle met sur le marché. A travers cette initiative, Techem garantit à ses clients une gestion de la fin de vie des DEEE respectueuse de l'environnement et conforme à la réglementation.